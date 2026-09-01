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Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Hücumda takviye: Arsenal'in yıldızı Borussia Dortmund'a transfer oldu

Transfers
Arsenal
Dortmund
E. Nwaneri
Premier Lig
İngiltere
Almanya

Arteta'nın planlarının dışında kaldı

Borussia Dortmund, devam eden yaz transfer döneminin son saatlerinde Arsenal'den önemli bir hücum transferini bitirdi.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Özel haber.. Borussia Dortmund, Arsenal'den Ethan Nwaneri'yi transfer etmek için sözlü anlaşmaya vardı.. Transfer tamamlandı!".

Romano şunları ekledi: "Oyuncunun son saatlerde bu adıma onay vermesinin ardından, Nwaneri'nin Arsenal'den bir sezonluk kiralık transferi konusunda anlaşmaya varıldı".


Transfer uzmanı sözlerini şöyle tamamladı: "Borussia Dortmund'daki kaynaklar, Alman kulübünün kiralık dönem boyunca oyuncunun maaşını tamamen üstleneceğini teyit etti".

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Ethan Nwaneri'nin, devam eden yaz transfer döneminde Milan'a transfer olmasının da gündeme geldiğini hatırlatalım.

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