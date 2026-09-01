Borussia Dortmund, devam eden yaz transfer döneminin son saatlerinde Arsenal'den önemli bir hücum transferini bitirdi.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Özel haber.. Borussia Dortmund, Arsenal'den Ethan Nwaneri'yi transfer etmek için sözlü anlaşmaya vardı.. Transfer tamamlandı!".

Romano şunları ekledi: "Oyuncunun son saatlerde bu adıma onay vermesinin ardından, Nwaneri'nin Arsenal'den bir sezonluk kiralık transferi konusunda anlaşmaya varıldı".





Transfer uzmanı sözlerini şöyle tamamladı: "Borussia Dortmund'daki kaynaklar, Alman kulübünün kiralık dönem boyunca oyuncunun maaşını tamamen üstleneceğini teyit etti".

Ethan Nwaneri'nin, devam eden yaz transfer döneminde Milan'a transfer olmasının da gündeme geldiğini hatırlatalım.



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