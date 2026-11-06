Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, bugün cuma günü, Les Bleus'nün başına geçtiğinden bu yana ikinci kadrosunu açıkladı. Kadro, UEFA Uluslar Ligi müsabakaları kapsamında önümüzdeki İtalya ve Türkiye maçlarına hazırlık amacıyla belirlendi.

Bu kadro, geçtiğimiz eylül ayında yapılan ve beklenen ilk açıklamanın ardından geliyor. Zidane, Fransa Milli Takımı'ndaki teknik liderliğini bir sonraki uluslararası durakta da sürdürüyor. Les Bleus, bu kasım ayının 12'sinde İtalya Milli Takımı'na konuk olacak, ardından 15 Kasım'da Türkiye Milli Takımı'nı ağırlayacak. İki takımın turnuvanın çeyrek finaline yükselme biletini belirleyecek bu kritik maçlarda, Fransa'nın bir sonraki tura resmen geçişi güvence altına alması için beraberlik yeterli olacak.

Real Madrid'in eski teknik direktörü, sakatlık nedeniyle çok sayıda temel oyuncusunun yokluğu altında mevcut milli ara boyunca çok sayıda zorlukla karşı karşıya. William Saliba (Arsenal), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Manu Koné (Roma), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ve Esteban Lepaul (Rennes) kadroda yer almıyor.

Yoklar listesine, İtalya karşısındaki Milano maçında ceza nedeniyle forma giyemeyecek olan defans oyuncusu Dayot Upamecano da ekleniyor. Bu durum, Zidane'ı sayısal eksikliği telafi etmek için yeni isimlere ve geri dönen oyunculara başvurmaya yöneltti.

Kadroda, forvet oyuncusu Pablo Pagis'in A Milli Takım'daki ilk görünümünü yaşaması için davet edilmesiyle büyük bir sürpriz yaşandı. Ayrıca Aurélien Tchouaméni'nin Les Bleus'nün orta sahasına dönüşü, sakatlanan Koundé'nin yokluğunu telafi etmek için Malo Gusto'nun kadroya alınması, ayrıca Andy Diouf, Jérémy Jacquet ve Lucas Da Cunha'nın çağrılması da dikkat çekti.

Hücum hattında ise Zidane, Kylian Mbappé ve Michael Olise ikilisinin gol atma hazır bulunuşluğuna güveniyor; bunların yanında Bradley Barcola, Désiré Doué ve Marcus Thuram'ın dönüşü de yer alıyor. Orta sahayı ise Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Adrien Rabiot ve Warren Zaïre-Emery ile birlikte Tchouaméni yönlendiriyor. Kadro, tur atlama biletini kapmak için mücadele edecek 23 oyuncudan oluşuyor.

Fransa, 10 puanla A Grubu'nun lideri konumunda bulunurken, İtalya 7 puanla ikinci sırada yer alıyor ve 6 puanlı üçüncü sıradaki Belçika'nın önünde. Türkiye ise puansız olarak sıralamanın son basamağında bulunuyor.

İşte Fransa'nın kadrosu:

Kaleciler: Mike Maignan (Milan) - Guillaume Restes (Toulouse) - Robin Risser (Lens)

Defans hattı: Andy Diouf (Inter) - Malo Gusto (Chelsea) - Jérémy Jacquet (Liverpool) - Pierre Kalulu (Juventus) - Ibrahima Konaté (Real Madrid) - Adrien Truffert (Bournemouth) - Dayot Upamecano (Bayern Münih) - Leny Yoro (Manchester United)

Orta saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid) - Rayan Cherki (Manchester City) - Lucas Da Cunha (Como) - Adrien Rabiot (Milan) - Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) - Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Hücum hattı: Bradley Barcola (Liverpool) - Désiré Doué (Paris Saint-Germain) - Kylian Mbappé (Real Madrid) - Michael Olise (Bayern Münih) - Pablo Pagis (Paris FC) - Marcus Thuram (Inter)