Karim Adeyemi, FC Barcelona ile 2031 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Katalan kulübü bu gelişmeyi resmen duyurdu. İspanya şampiyonu, Borussia Dortmund’dan gelen kanat oyuncusu için yaklaşık 30 milyon euro ödüyor.

Dortmund ilk teklifi geri çevirmişti, ancak sonunda ikna oldu. Barcelona, 22 milyon euroluk sabit bir bonservis bedeli ve 7 milyon euro ek bonus ödeyecek.

Adeyemi, Barcelona’da kendisini Almanya Milli Takımı’nda ilk kez oynatan Hansi Flick ile çalışacak. Teknik direktör, hücum oyuncusunun transferi için kulüp içinde yoğun çaba sarf etti. Adeyemi de böylece birkaç yıllık sözleşmeye imza attı.

Barcelona, internet sitesinde onu “heyecan verici ve çok yönlü bir hücum seçeneği” olarak tanımlıyor. Adeyemi her iki kanatta da görev yapabiliyor ve en uçta santrfor olarak da kullanılabiliyor. Oldukça hızlı ve sol ayağından sert bir şut çıkarabiliyor.

Adeyemi, son Dünya Kupası’na katılım yolunda önemli bir rol oynadı. Buna rağmen hücum oyuncusu, Almanya için oldukça kısa süren finaller için Julian Nagelsmann tarafından kadroya alınmadı.

Barcelona’nın yeni transferi, Dortmund formasıyla 146 maça çıktı. Bu süreçte 36 gol attı ve 25 asist yaptı. Kanat oyuncusu toplamda dört sezon BVB forması giydi.

Adeyemi, gelecek sezon için yapılan ikinci transfer oldu. Daha önce Anthony Gordon, 80 milyon euro karşılığında Newcastle United’dan kadroya katılmıştı.