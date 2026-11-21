Ruben Amorim, kulüp rekoru kırılarak transfer edilen Goncalo Ramos'u savundu. Portekizli teknik direktöre göre forvetin gol atamaması bireysel bir başarısızlıktan değil, Milan'ın taktiksel eksikliklerinden kaynaklanıyor. Amorim, genç oyuncu Francesco Camarda'nın millî takım görevinden dönüşünün ardından zihniyetinde önemli bir değişim gördüğünü de belirtti.

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Amorim, Ramos'un gol hasretini hücumdaki yetersizliğe bağladı

Milan Teknik Direktörü Amorim, kulüp rekoru kırılarak transfer edilen Ramos'u, San Siro'da gol yollarında yaşadığı zorlu başlangıca rağmen hedef göstermekten kaçındı. Milan, pazar günü Frosinone karşısında Serie A mücadelesine dönmeye hazırlanırken gözler de kaçınılmaz olarak takımın hücum üretkenliğine çevrildi. Alphadjo Cisse, Adrien Rabiot, Christian Pulisic ve Diego Moreira bu sezon tüm kulvarlarda toplam 21 gol kaydetti. Ramos ile onun alternatifi Camarda ise birlikte yalnızca üç gol attı ve bu gollerin üçünü de Portekizli millî futbolcu Ramos kaydetti.

Cumartesi günü basın mensuplarının karşısına çıkan Amorim, sorunun forvetin bitiriciliğinden ziyade takımın kaliteli pozisyonlar üretememesinde yattığını söyledi. Teknik direktör şu ifadeleri kullandı: "Elbette, belki [ocakta] bir seçenek daha Camarda ve Ramos'a yardımcı olmak açısından iyi olabilir diyebiliriz. Ama bence Ramos'un yaşadığı sıkıntılar takımın yaşadığı sıkıntılar. Sizin de benim de elimizdeki verileri anlamak için iki haftam vardı. Hücum bölgesine ulaşamıyoruz; sahanın son üçte birlik bölümüne girip orada hücumu sürdürme konusunda en kötü takımlardan biriyiz. Çok fazla şut çekmiyoruz. Ceza sahası dışından çok şut çeken bir takım istemiyorum çünkü çoğu zaman oradan gol atamazsınız. Ama Ramos'a yardımcı olmuyoruz."

Forvetin çalışkanlığı istatistiklerden daha değerli

Gol sayısının beklentilerin altında kalmasına rağmen Amorim, Ramos'un ilk 11'e istatistiklere yansımayan katkılarını vurguladı. Portekizli millî futbolcu, Fransız ekibi Paris Saint-Germain formasıyla tüm kulvarlarda 131 maçta 45 gol attıktan sonra geçen yaz 74 milyon avro ve bonuslar karşılığında Milan'a katıldı. Teknik direktör, eski Benfica forvetinin gol atmadan da oyuna nasıl etki ettiğine örnek olarak yakın zamanda Genoa'ya karşı oynanan maçı gösterdi.

Milan'ın teknik direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: "Genoa maçında Ramos olmasaydı o iki golü atamazdık. Kendisi gol atmadı ama Ramos olmadan o iki golü bulamazdık. En büyük kaygım takım ve hücum sayımız. Böyle devam edemeyiz. Çok gol atıyoruz ama daha az hücum ediyoruz. Daha az hücumla daha fazla gol atmayı sürdürebileceğimizi düşünüyorsanız, böyle devam edemeyeceğiz. Bu yüzden hedefim takımı ileri taşımak. Bu benim işim, Ramos'un değil."

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Camarda'nın yeniden yükselişinde Baldini etkisi

Söz, bu sezon Amorim yönetiminde fazla forma şansı bulamayan, gelecek vadeden genç oyuncu Camarda'ya da geldi. Serie A'da yalnızca 36 dakika sahada kalan genç futbolcunun morali konusunda endişeler vardı. Ancak Amorim, 18 yaşındaki oyuncunun İtalya 21 yaş altı millî takımıyla geçirdiği dönemin ardından tavrında belirgin bir değişim gördüğünü belirtti. Forvetin özgüvenini yeniden kazanmasında, millî takım arasındaki özel görüşmeleriyle İtalya 21 yaş altı millî takımının teknik direktörü Silvio Baldini'nin kilit rol oynadığını söyledi.

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Genç forvetin gelişimi hakkında Amorim şunları söyledi: "Dönüşünden gerçekten çok memnunum. Belki de ortam değiştirdiği içindir. Baldini Hoca'nın onunla görüştüğünü duydum. Çocuğa ne söylediğini bilmiyorum ama daha mutlu döndü. Baldini Hoca'nın onunla yaptığı görüşmeden gerçekten çok memnunum ve Camarda adına mutluyum. Ama büyük bir kulüpteki gençlerin başına bunlar gelebilir. Sadece bir sonraki antrenmana odaklanması, keyif alması, ardından da bir sonraki maça bakması gerekiyor. Sonra işler yoluna girecek. Ocak ayıyla ilgili soruyu anlıyorum ama ocağa daha çok var."

San Siro'da geleceği inşa etmek

Amorim, hem büyük ses getiren transferi hem de kulübün altyapısından yetişen oyuncusu için sabır istedi. Milan gibi büyük bir kulüpte oynamanın yoğunluğuna alışmanın zaman aldığını vurguladı. Milan dördüncü sıradayken kendisinden yalnızca dört puan gerideki Frosinone ile karşılaşacak olması nedeniyle sonuç alma baskısı şimdiden hissediliyor .

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Amorim sözlerini şöyle tamamladı: "Ramos, Camarda, Pulisic, Rabiot, bütün bu oyuncularımızı ceza sahasına yaklaştırmalıyız. Ramos zorlanıyor çünkü takım zorlanıyor. Ama Ramos, orta saha oyuncusunu da stoperi de takip ediyor. Bunun onun işi olmadığını biliyorum. Gol atması için bir oyuncu aldığımızı biliyorum ama Ramos'a yardımcı olmak için [en iyi] işi yapmıyorum. Buna karşılık Ramos bana yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor ve çok gol atacağını biliyorum. Fakat onun forvet pozisyonunda oynayabilmesi için takımı ileri taşımamız gerekiyor. Gelişmek ve kulüpte kendini rahat hissetmek için zamana ihtiyacı var. Ocakta ne olacağını bilmiyorum. Önümüzdeki maçlara odaklanması gerekiyor. Futbolda her şey bir haftada değişebilir; ocağa kadar neler olabileceğini düşünün."