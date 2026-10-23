Futbol efsaneleri Hristo Stoichkov ve Arsene Wenger, cumartesi Azerbaycan'da başlayacak ilk FIFA 15 Yaş Altı Dünya Kupası ve Festivali'ne destek verdi. Yeni oluşturulan uluslararası turnuva, 3.000'den fazla genç oyuncu, antrenör ve görevliyi altı gün boyunca yaklaşık 1.000 maçta ciddi bir rekabet için Bakü'de bir araya getiriyor.

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Efsane isimlerden sportif gelişim yoluna övgü

Stoichkov ve Wenger, ilk 15 Yaş Altı turnuvasının gelecek vadeden oyuncular için paha biçilmez bir sınav ortamı sunduğuna inanıyor. FIFA Konseyi tarafından Aralık 2025'te onaylanan erkekler turnuvası, 24-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Maçlar sekize sekiz oynanacak ve devreler 20'şer dakika sürecek.

“FIFA 15 Yaş Altı Dünya Kupası temel bir öneme sahip”

IMAGO

İskoçya ile karşılaşmaları öncesinde FIFAile konuşan Stoichkov, turnuvanın gelişmekte olan yetenekler için değerini vurguladı: “Bana göre FIFA 15 Yaş Altı Dünya Kupası temel bir öneme sahip. Bu turnuvaları her zaman alkışlıyorum çünkü genç oyuncular burada gelişmeye ve önlerinde bir gelecek olduğunu görmeye başlıyor. FIFA da her yıl genç oyunculardan çok daha fazlasını düşündüğünü gösteriyor.

“Bulgaristan, Avrupa'nın en iyi takımlarında çok fazla Bulgar oyuncunun bulunmadığı bir dönemde önemli bir turnuvaya geri dönüyor. Evet, İtalya'da, Almanya'da ve İngiltere'de bazı oyuncular var ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Bu da onların rahatça gelişebileceği bir turnuva.

“Bulgaristan, 70'lerden beri ve benim dönemimde de İskoçya'ya karşı birçok maç oynadı. İskoçya her zaman önemli bir güç olmuştur. Bulgaristan'ın bu kez İskoçya'yı yenmenin bir yolunu bulmasını umuyor ve diliyorum.

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“Azerbaycan'daki FIFA 15 Yaş Altı Dünya Kupası'nın, FIFA'nın genç futboluna güçlü bağlılığını oyunculara ve dünyaya göstermesini umuyor ve diliyorum.”

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Etkinliğin küresel etkisini vurgulayan FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Wenger şunları söyledi: “Yetenek her yerde var ancak genç oyuncular kendilerini uluslararası düzeyde sınamak için her zaman aynı fırsatlara sahip olmuyor.

“Bu turnuvanın amacı onlara bu fırsatı sunmak. Dünyanın dört bir yanından takımları 15 yaş altı düzeyinde bir araya getirerek oyuncuların anlamlı maçlar oynamasını, farklı oyun tarzları ve futbol kültürleriyle tanışmasını, rekabet yoluyla öğrenip gelişmesini sağlayabiliriz.

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“Futbol, gençler düzeyinde dünyayı gerçekten çok güçlü bir biçimde birleştirebilir. Farklı ülkelerden ve kültürlerden genç oyuncuları buluşturmak, onlara rekabetin ötesine geçen bir deneyim sunarken üye federasyonları da bu oyuncuların gelişimine yatırım yapmaya devam etmeye teşvik ediyor.”

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IMAGO

Eleme maçları bu hafta sonu başlayacak. Final maçları ise 30 Ekim Cuma günü Crystal Hall'da oynanacak. Bu erkekler turnuvasının ardından ilk kızlar turnuvası 2027'de düzenlenecek. Her iki turnuva da 2028'den itibaren her yıl düzenlenecek.