Hristo Stoichkov: Lautaro Martinez, Barcelona'da birçok şey öğrenebilir

Barcelona'nın eski oyuncusu, Lautaro Martinez için Katalan ekibe gitmenin doğru bir hamle olacağını söyledi.

'in yıldızı parlayan oyuncularından Lautaro Martinez ile İspanya ekiplerinden 'nın adı sıkça anılıyor.

Arjantinli oyuncu bu sezon Inter ile toplam 31 maça çıkarken, bu maçlarda rakip filelere 16 gol gönderdi.

Katalan ekibin tarihindeki önemli forvetlerden Hristo Stoichkov, TyC Sports'a yaptığı açıklamada Lautaro Martinez'in harika özellikle sahip olduğunu söyledi.

Daha fazla takım

Barcelona'da forma giydiği dönemde 5 La Liga, 1 Kral Kupası, 3 İspanya Süper Kupa, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kupa Galipleri Kupası ve 2 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Stoichkov "Lautaro, Barcelona'da birçok şey öğrenebilir. Luis Suarez gibi harika bir öğretmene sahip olacak. Aynı zamanda Messi, Griezmanna ve Dembele ile çok iyi anlaşabileceğini düşünüyorum. Her geçen daha fazla gelişiyor. Özellikle bu sezon kendini kanıtladı. Herkes maça başlayabilir veya yedek kulübesinde oturabilir. Bu tamamen nasıl çalıştığınıza bağlı" ifadelerini kullandı.