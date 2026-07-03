Hossam Hassan, Wahbi ve El-Rakraki ile birlikte tarihi bir üçlüye katıldı

Teknik direktör Hossam Hassan, Mısır Milli Takımı’nı 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna taşıyarak bireysel düzeyde tarihi bir başarıya imza attı. Takım, bugün Cuma günü ABD’nin Dallas kentindeki stadyumda, normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından penaltı atışlarında (4-2) Avustralya’yı mağlup etti.

Mısır Milli Takımı, 13. dakikada İmam Aşur’un kafa vuruşuyla öne geçti; ancak 55. dakikada Muhammed Hani’nin kendi kalesine attığı golle Avustralya skoru eşitledi.

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Fransız "stats foot" ağına göre, Hossam Hassan, Faslı Walid Regragui ve Mohamed Wahbi'nin ardından, Dünya Kupası'nda bir milli takımı eleme turunu geçirmeyi başaran tarihteki üçüncü Afrikalı teknik direktör oldu.

El-Rakraki, 2022 Dünya Kupası’nda Atlas Aslanları’nı dördüncü sıraya taşırken, Fas ise -Wehbi’nin yönetiminde- penaltı atışlarında Hollanda’yı eleyerek bu yılki turnuvada son 16’ya yükseldi.

Ayrıca Mısır, 1990'da Kamerun, 2002'de Senegal, 2010'da Gana ve 2022 ile 2026'da Fas'ın ardından, Dünya Kupası tarihinde eleme turlarında en az bir maç kazanan beşinci Afrika ülkesi oldu.

Bu galibiyetle Mısır Milli Takımı, Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasındaki maçın galibi ile son 16 turunda karşılaşacak.



