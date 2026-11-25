Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), bugün çarşamba günü 2026 yılı Afrika'nın en iyi teknik direktörü ödülünün son aday listesini açıkladı. Listede, ilk aday listesinde yer alan Mısır Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Hossam Hassan ile Fas Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Walid Regragui'ye yer verilmedi ve iki isim ödül yarışının dışında kaldı.

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Son listede üç teknik direktör yer aldı: Fas Milli Takımı'nın şu anki teknik direktörü Faslı Mohamed Ouahbi, Senegal Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Senegalli Pape Thiaw ve "Bubista" olarak bilinen, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Portekizli Pedro Leitão Brito.

Afrika Futbol Konfederasyonu'nun, 2026 yılı Afrika'nın en iyi teknik direktörü ödülünün sahibini 7 Aralık'ta Nijerya'nın Lagos kentinde düzenlenecek CAF Ödülleri töreninde açıklaması bekleniyor.

Hossam Hassan'ın listeye alınmaması, Mısır futbolunu ödülün son aday listesinden yoksun bıraktı. Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörü, Mısır'ı 2026 Dünya Kupası'na taşıması ve turnuvada Arjantin'e elenmeden önce son 16 turuna yükseltmesinin ardından ilk aşamada adaylar arasındaki en dikkat çekici Arap isimlerden biriydi.

Walid Regragui de ilk aday listesinde adı geçmesine rağmen son listede yer almadı. Regragui, Fas Milli Takımı'nı 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline taşımış, ardından görevinden ayrılmış ve Fas'ın teknik sorumluluğunu Mohamed Ouahbi üstlenmişti. Böylece Ouahbi, ödülün son etabındaki yarışta Fas'ın tek temsilcisi oldu.

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Öte yandan Mohamed Ouahbi, Regragui'nin yerine Fas A Milli Takımı'nın başına geçip takımı 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale taşıyarak üç aday arasına girmeyi başardı. Fas, bu turda Fransa'ya elendi. Ouahbi, geçen yıl Fas Genç Milli Takımı ile Gençler Dünya Kupası'nı da kazanmıştı.

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Son listede Senegal futbolunu Pape Thiaw temsil ediyor. Thiaw, ülkesinin milli takımını 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline taşıdı, ayrıca Senegal'i 2026 Dünya Kupası'na götürerek turnuvada son 32 turuna yükseltmeyi başardı.

Portekizli Pedro Leitão Brito "Bubista" ise Yeşil Burun Adaları ile elde ettiği tarihi başarının ardından üç aday arasına girdi. Bubista, ülke futbol tarihinde olağanüstü bir dönüm noktası niteliğindeki bu başarıda takımı 2026 Dünya Kupası'na taşıdı ve milli takımın dünya kupasındaki ilk katılımında son 32 turuna yükseltti.

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Afrika Futbol Konfederasyonu'nun açıkladığı ilk aday listesinde 10 teknik direktör yer almıştı . Bu listede Hossam Hassan, Walid Regragui, Mohamed Ouahbi ve Zamalek'in teknik direktörü Moatamed Gamal ile dikkat çekici bir Arap varlığı göze çarpıyordu. Ancak son aşamada aday sayısı yalnızca üçe indirildi; Ouahbi yarışta kalırken diğer Arap isimler listenin dışında kaldı.

İlk aday listesinde kulüp ve milli takım düzeyinde dikkat çekici sonuçlar elde eden başka isimler de yer alıyordu. Bunlar arasında Cezayir ekibi USM Alger ile CAF Konfederasyon Kupası'nı kazanan Senegalli Lamine Ndiaye, Fas ekibi AS FAR'ı Afrika Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan Portekizli Alexandre Santos, Mamelodi Sundowns ile Afrika Şampiyonlar Ligi ve Üç Kıta Kupası'nı kazanan Miguel Cardoso ile 2026 Dünya Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni çalıştıran Sébastien Desabre bulunuyordu.