Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin 2026 Dünya Kupası'na katılımın ardından heyeti kabul etmesinin göğsünde bir madalya sayıldığını belirterek, cumhurbaşkanının söylediği her kelimenin belirli, anlamlı ve önemli bir işareti olduğunu vurguladı.

Mısır Milli Takımı, Arjantin Milli Takımı'na 3-2 mağlup olmasının ardından 2026 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti.

Hüsam Hasan, Futbol Federasyonu'nun milli takımlar için düzenlediği kutlama töreninde yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanının Mısırlı yeteneklere güven duyduğunu ve elde ettiği başarıların ardından Mısırlı teknik direktöre güvenilmesini istediğini söyledi.

Mısır Milli Takımı'nın Mısır taraftarlarının yüzüne yeniden gülümseme getirmeyi başardığını ve gösterilen ruh, seviye ve dikkat çeken sonuçların ardından taraftarların yeniden milli takımın etrafında kenetlendiğini vurguladı.

Teknik ekibin, gerek Cemal Allam başkanlığındaki önceki yönetim döneminde gerekse Mühendis Hani Ebu Ride başkanlığındaki mevcut yönetim döneminde federasyon yönetim kurulundan tam destek gördüğünü ve bunun son başarıların temel nedenlerinden biri olduğunu açıkladı.

Mısır Milli Takımı'na her yerde sürekli destek ve arka çıktıkları için ister Mısır içinde ister dışında olsun Mısır taraftarlarına selam gönderdi ve onları mutlu etmek için mücadele etmeyi hak ettiklerini vurguladı.

Oyuncu seçim kriterleri

Hüsam Hasan, oyuncuları saha içindeki performansa göre seçtiğini ve başka hususlara dikkat etmediğini vurguladı.

Şunları söyledi: "Alt yaş kategorisi milli takım oyuncularına tavsiyem, milli takımın profesyonelliğe açılan ilk kapın olduğudur. Kulüp önemlidir, ancak milli takım 1 numaradır."

Şöyle devam etti: "Belirli bir yaşa ya da belirli bir takıma bakmam, dikkatimi sahadaki performanstan başka bir şey çekmez. Barcelona oyuncusu Hamza Abdülkerim'i 2026 Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı'na katmak için baskı gördüğüm doğru değil, oyuncu milli takımla Dünya Kupası'ndaki varlığından fayda sağladı."

Hüsam Hasan sözlerini şöyle sürdürdü: "Genç oyunculara tavsiyem, Mohamed Salah'ı kendilerine örnek almalarıdır. Mısır Milli Takımı kaptanının, 10 ya da 9 numara mevkilerinde oynayarak Dünya Kupası'na katılımından fayda sağladığını düşünüyorum."

Şunları ekledi: "Fayda sağlayan ve kulüpleriyle sözleşmelerini yenileyen başka oyuncular da var, Dünya Kupası'na katılım sebebiyle değeri artan oyuncular da var; bu doğal bir durum ve ben bundan memnunum."

Mısır'ın teknik direktörü, çifte vatandaşlığa sahip oyuncular hakkında ise şöyle konuştu: "Mısır dışındaki çifte vatandaşlığa sahip profesyonel oyunculara büyük ilgi gösteriyoruz."

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Yabancı teknik direktör ve Mısır futbolu

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Elimde çok iyi Mısırlı teknik direktörler varken neden eğilim hep yabancı bir teknik direktörle anlaşmak yönünde oluyor? Yabancı teknik direktör ideal şartlarda çalışmak ister ve mevcut şartlarla baş edemez, yerli teknik direktörün aksine."

Şunu belirtti: "Kastettiğim, orada bulunmayı hak eden teknik direktörle anlaşılmasıdır."

Hüsam Hasan, Mısır Ligi'ndeki büyük kulüplerin yabancı teknik direktörlere güvenmesini eleştirdi.

Şöyle dedi: "Bazı kulüplerin oyuncuların yorgunluğundan şikâyet ettiğini gördüğümde şaşırıyorum. Her kadroda 35 oyuncu varken bu nasıl olur?"

Şunları ekledi: "Mısır küçük bir ülke değil, biz büyük bir ülkeyiz. Bunu Dünya Kupası maçlarından önce, örneğin Arjantin maçından önce oyunculara hep söylerdim. Onlara, kiminle karşılaşacağınızı düşünmeyin, ama Mısır Milli Takımı forması giydiğinizi düşünün, dedim."

Şöyle devam etti: "Yabancı teknik direktör geldiğinde bir otelde kalmak ister ve bu bize günlük en az 500 bin cüneye mal olur. Ancak futbol için bir evimiz olduğunda (El-Hedef projesini kastediyor) burada kamp yapmaya başladık ve her şey elimizde mevcut olduğu için mutluyuz."

Mısır Milli Takımı, birkaç gün sonra başlayacak milli ara döneminde 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Angola ve Güney Sudan ile karşılaşmaya, ayrıca Güney Afrika'ya karşı bir hazırlık maçı oynamaya hazırlanıyor.