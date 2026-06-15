Hossam Hassan öfkeleniyor: Penaltı hak ettik... Eğer Belçika'ya verilseydi, hakem bunu verirdi

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, Belçika ile oynanan maçta hakem kararlarına öfkesini dile getirerek, Firavunlar'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında 1-1 berabere biten karşılaşmanın sonucunu değiştirebilecek "açık bir penaltıdan mahrum bırakıldıklarını" vurguladı.

Hossam Hassan, maçın ardından BeIN Sports kanalına yaptığı açıklamada, Mısır milli takımının turnuvanın en güçlü takımlarından birine karşı ilk golü atıp birçok net gol fırsatı yaratarak galibiyete en yakın taraf olduğunu söyledi.

Hossam, "Açık bir penaltı var ve bunun verilmemesine ve hakemin video incelemesine başvurmaması beni şaşırtıyor. Eğer bu penaltı Belçika lehine olsaydı, hakem bunu verirdi" diye ekledi.

Mısır milli takımının teknik direktörü, oyuncuların uzun süredir gösterdiği performanstan memnun olduğunu vurguladı ve Dünya Kupası öncesinde zorlu maçlara çıkma konusundaki ısrarın, takımın Belçika karşısında bu seviyede bir performans sergilemesine katkıda bulunduğunu açıkladı.

O, "Mısır milli takımının oyuncularıyla çalışmaktan ve birlikte sergilediğimiz performanstan memnunum. Dünya Kupası öncesinde büyük takımlarla oynamaya kararlıydım" dedi.

Hossam Hassan, milli takımın son iki yılda gözle görülür bir gelişme kaydettiğini vurguladı ve şu anda odak noktasının ikinci tura yükselme biletini almakta olması gerektiğini belirtti.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Biz Mısır'ız. Kazanmasak bile, son iki yıldır gelişiyoruz ve farklı bir futbol sergiliyoruz. Önemli olan ikinci tura ve elemeyi düşünmek."

Bu beraberlikle Mısır milli takımı, bu yılki Dünya Kupası'nda ilk puanını aldı ve grupta Belçika ile liderliği paylaştı. Firavunlar ise Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetlerini elde etme yolunda ilerlemeye devam ediyor.

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