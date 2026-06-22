Hossam Hassan, Mohamed Salah yüzünden Slot’a saldırdı

İngiliz "Mirror" gazetesi, 2026 Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda'ya karşı kazanılan zaferin ardından Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan'ın Mohamed Salah hakkında yaptığı açıklamaları, Liverpool'un eski teknik direktörü Hollandalı Arne Slot'a yönelik üstü kapalı bir saldırı olarak yorumladı.

Salah, bir gol atıp bir golün de hazırlayıcısı olarak Mısır milli takımını Yeni Zelanda karşısında 3-1'lik tarihi bir galibiyete taşıdı ve Firavunlar'a Dünya Kupası tarihindeki ilk zaferini kazandırdı.

Maçın ardından Hossam Hassan, Mısır milli takımının kaptanını överek, teknik ekibin onu teknik yeteneklerine uygun bir şekilde sahada kullanmayı başardığını vurguladı.

Firavunlar'ın teknik direktörü şöyle konuştu: "Salah sahada çok çalıştı ve bu herkesin bilmesi gereken bir nokta. Belki de ona, tehlikeli oyun stiline, potansiyeline ve gerçek yeteneklerine uygun bir pozisyon veren ilk teknik direktör benim."

Hassan sözlerine şöyle devam etti: “Onunla birçok konuda çalıştık ve önümüzdeki dönemde ondan daha fazlasını göreceğimize eminim.”

"Mirror" gazetesi, bu açıklamaların, Salah’ın kariyeri boyunca onu çalıştıran bazı teknik direktörlere, başta da Liverpool’daki son sezonunda Mısırlı yıldızla ilişkisinde belirgin bir gerginlik yaşayan Slott’a yönelik dolaylı bir eleştiri içerdiğini değerlendirdi.

Gazete, Salah’ın geçen sezon Slott ile birden fazla kez kamuoyuna yansıyan anlaşmazlıklar yaşadığını ve sözleşmesinin sona ermesiyle Liverpool’dan ayrılacağını açıklamasının, İngiliz kulübünün koridorlarında geniş çaplı bir tartışma yarattığını belirtti.

Raporda ayrıca, Salah’ın Liverpool’daki son sezonunda yaşadığı zorlu dönemin ardından Dünya Kupası’nda Mısır milli takım formasıyla sergilediği muhteşem performansın, Hossam Hassan’a oyuncuyu övme ve sahada en iyi halini sergilemesi için ona özgürlük ve alan tanınmasının önemini vurgulama fırsatı verdiğine değinildi.

Firavunlar’ın kaptanı, Yeni Zelanda karşısında bir gol atıp bir golün de hazırlayıcısı olarak Mısır milli takımını grubunda zirveye taşıyarak 32’li turlara yükselmeye bir adım daha yaklaşmasının ardından, uluslararası kariyerinin en parlak anlarından birini yaşıyor. Ayrıca 3 golle Dünya Kupası tarihindeki Arap golcülerin rekoruna daulaştı.