Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörü Hüsam Hasan, Firavunlar'ın başından ayrılacağına dair dolaşan haberlere yanıt vererek, bu haberlerin kaynağını ya da yayılmasının arkasında kimlerin olduğunu bilmediğini belirtti; milli takımla görevlerini sürdüreceğini ve önümüzdeki müsabakalara hazırlandığını vurguladı.

Çeşitli basın raporları, 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turuna yükselme başarısına rağmen, futbol federasyonunun Hüsam Hasan'ı görevinden almayı düşündüğüne işaret etmişti.

Raporlara göre futbol federasyonu, teknik direktörün çevresinde aile sorunları nedeniyle oluşan tartışmalardan, özellikle de kendisine medyada görünme yasağı getirilmesi kararının ardından rahatsız durumda.

Ancak Hasan, "Mısır Milli Takımı'ndan ayrılacağım haberini bu şekilde kimin yaydığını bilmiyorum" diyerek yanıt verdi; özel hayatının teknik performansının değerlendirilmesine neden dahil edildiğini sorguladı ve kişisel anlaşmazlıkların herhangi bir insanın başına gelebilecek şeyler olduğunu, mesleki performansını yargılamak için bir ölçüt olmaması gerektiğini vurguladı.

Hüsam Hasan: Hakkımdaki yargı işim üzerinden olmalı

Firavunlar'ın teknik direktörü, uzun yıllardır medyaya açıklama yapmamaya alıştığını, daha önce ailesiyle ilgili hiçbir konuda konuşmadığını ekledi ve bu konuların neden gündeme getirilip milli takımdaki göreviyle ilişkilendirildiğini sorguladı.

Hüsam Hasan, "Telegraph Mısr" sitesine göre, kendisiyle ilgili değerlendirmenin özel hayatının ayrıntılarına değil; teknik performansına, oyuncularla kurduğu ilişkiye ve milli takımın elde ettiği sonuçlara dayanması gerektiğini vurguladı.

Herhangi bir teknik direktörü yargılamanın temel ölçütünün, teknik görevleriyle ilgisi olmayan kişisel meselelerden uzak biçimde, takım sistemi içindeki çalışması ve bağlılığı olduğunu belirtti.

Hüsam Hasan, Firavunlar'ın başarısından ve önümüzdeki kampa hazırlıktan bahsediyor

Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörü, Firavunlar'ın son serüvenine değinerek, kafilenin Amerika Birleşik Devletleri'nden dönüşünün ardından elde edilen başarı hakkında medyaya konuşmadığını belirtti; önümüzdeki yıllarda Mısır futbolunun geleceğinde önemli bir rol oynamasını beklediği bir dizi futbol yeteneğinin keşfedildiğine işaret etti.

Hüsam Hasan, önümüzdeki kampa yönelik hazırlıkları da açıkladı; milli takım menajerinin, önümüzdeki aşamanın düzenlemelerini görüşmek ve gelecek müsabakalar için gerekli planları oluşturmak amacıyla Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Mühendis Hani Ebu Rida ile bir toplantı yaptığını belirtti.

Mısır Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin üçüncü ve dördüncü haftalarında bu ayın 13 ve 17 Kasım günlerinde Malavi ile oynayacağı iki maça hazırlanıyor.

Hüsam Hasan: Milli takım içindeki disiplin teknik ekibin sorumluluğudur

Milli takım içindeki disiplinle ilgili olarak Hüsam Hasan, bazı oyuncuların milli takıma katıldıklarındaki davranış ve performanslarında, kulüpleriyle sergilediklerine kıyasla farklılıklar bulunduğuna işaret etti.

Teknik ekibin, takım içinde disiplini sağlamaya ve oyuncuların potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını vurgulayarak, ekibin sistemi düzene sokmadaki başarısının bir eleştiri konusuna dönüşmemesi gerektiğini belirtti.

Aynı zamanda, kulüplerin de oyuncularıyla ilgilenme konusunda bir rolü ve sorumluluğu bulunduğuna, böylece onların yeteneklerinden en iyi şekilde faydalanılabileceğine işaret etti.

Hüsam Hasan, sözlerini teknik direktörlerin özel hayatı ile mesleki sorumluluklarının birbirinden ayrılması gerektiğini vurgulayarak tamamladı; herhangi bir teknik direktörün değerlendirilmesinin, özel hayatına dair ayrıntılarla değil, sahada sunduğu şey ve görevlerine olan bağlılığıyla ilişkilendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.