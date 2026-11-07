Mısır Futbol Federasyonu, Hüsam Hasan'ın milli takımın teknik direktörlüğü görevine son verildiğini ve federasyon yönetim kurulunun son gelişmeleri görüşmek üzere yaptığı toplantının ardından Mısır'ın yeni teknik direktörlüğü görevine Ali Mahir'in getirildiğini açıkladı.

Federasyon, bugün cumartesi günü yaptığı resmi açıklamada, yönetim kurulunun sözleşme maddelerine dayanarak Hüsam Hasan ile teknik ve idari ekibine teşekkür etme kararı aldığını, önümüzdeki dönemde A Milli Takım'ın teknik direktörlük görevini Ali Mahir'in üstleneceğini teyit etti.

Federasyon, Hüsam Hasan'ın teknik direktörlük görevini üstlendiği dönemde gösterdiği çaba ve katkılardan dolayı takdirlerini dile getirerek, gelecekteki profesyonel kariyerinde kendisine başarılar diledi.

Açıklamada, değişiklik kararının, bu sabah başlayan ve halen devam etmekte olan federasyon yönetim kurulu toplantısı ışığında, geçtiğimiz dönemde yaşanan tüm olay ve gelişmelerin incelenmesinin ardından, bunların doğurduğu sonuçlar ile milli takımın olumlu imajına ve istikrarına yaptığı olumsuz etki göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

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Federasyon, milli takımın başına resmen getirilmesinin ardından Ali Mahir'in önümüzdeki dönemde oluşturulacak yardımcı teknik ekibe ilişkin planını sunduğunu ifade etti.

Federasyon açıklamasını, milli takımın çıkarının önceliklerinin başında geldiğini vurgulayarak tamamladı ve Mısır futbol taraftarları ile tüm destekçilere, önümüzdeki önemli dönemde milli takımın yanında durup etrafında kenetlenmeleri, böylece takımın taraftarlarının beklentilerini gerçekleştirme yolundaki yürüyüşüne destek olmaları çağrısını yeniledi.