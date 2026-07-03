Hossam Hassan, Dünya Kupası'ndaki Fas'ın deneyimlerini övüyor

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, Dünya Kupası son 16 turunda Avustralya ile oynayacakları maç öncesinde Fas hakkında konuştu.

Mısır Milli Takımı, bugün Cuma akşamı Dünya Kupası'nın son 32 turunda Avustralya ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Hüseyin Hasan, basın toplantısında, “Turnuvada son derece etkileyici maçlar sergileyen Arap ve Afrika milli takımlarının performansını övmek gerekir” dedi.

"Turnuvadan elenmiş olsalar da, Afrika ve Arap takımlarının onur verici performanslarını takip ettik" diye devam etti.

Firavunlar'ın teknik direktörü, “Kardeş Fas milli takımı, Dünya Kupası'nda artık deneyimli bir takım haline geldi” diye ekledi.

"Fas kadrosundaki en genç oyuncu bile, iki veya daha fazla Dünya Kupası'nda yer aldı" diye vurguladı.

Fas milli takımı, Hollanda’ya karşı penaltı atışlarında aldığı heyecan verici galibiyetin ardından 32’li turu başarıyla geçmişti.

Hossam Hassan, “Mısır Milli Takımı, taraftarlarını mutlu etmek için turnuvada en uzağa kadar gidebilir” dedi.

Ve sözlerini şöyle tamamladı: "Mısır milli takımının Dünya Kupası deneyimi eksikliğini, oyuncuların gayreti ve takımın bir bütün olarak gelişmesiyle telafi etmeye çalışıyoruz."