Hossam Hassan, 2026 Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile oynanacak maç için Mısır milli takım kadrosunu açıkladı

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, 2026 Dünya Kupası 7. Grubun ikinci turu kapsamında bugün Pazartesi günü "BC Place" Stadyumu'nda Yeni Zelanda Milli Takımı ile oynanacak maçta Firavunlar'ın ilk onbirini açıkladı.

Her iki takım da turnuvadaki ilk galibiyetini elde etme hedefiyle maça çıkacak; zira her ikisi de açılış turunda sadece birer puan toplayabilmişti.

Mısır Milli Takımı, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Belçika ile 1-1 berabere kalırken, Yeni Zelanda Milli Takımı ise İran ile 2-2 berabere kalmıştı.

Hossam Hassan, Belçika maçında sahaya sürdüğü kadroyu değiştirmeyerek aynı dizilişi tercih etti; ilk 11’de herhangi bir değişiklik yapmadı ve Mohamed Salah ile Omar Marmoush ikilisi, Firavunlar’ın hücum hattını yönetmeye devam edecek.

Mısır milli takımının Yeni Zelanda karşısında sahaya çıkacağı kadro şu şekilde:

- Kaleci: Mustafa Şubayr.

- Defans: Muhammed Hani, Hamdi Fathi, Yaser İbrahim, Ahmed Fatoh.

- Orta saha: Mustafa "Zico", Marwan Attiya, Muhannad Lashin, Imam Ashour.

- Forvet: Muhammed Salah, Ömer Marmuş.

Yedekler: "Muhammed El-Şenavi, Mehdi Süleyman, Muhammed Alaa, Tarık Alaa, Karim Hafez, Muhammed Abdülmünem, Rami Rabia, Hüsam Abdülmucit, Nabil Emad, Mahmud Saber, Mahmud Hasan "Trezeguet", Ahmed Sayed Zizo, İbrahim Adil, Haytham Hasan, Hamza Abdülkerim".

Buna karşılık, Yeni Zelanda Milli Takımı Teknik Direktörü Darren Bazile, ilk turda İran ile oynanan maçtaki kadroyu değiştirmeden aynı kadroyu sahaya sürmeyi tercih etti.

Yeni Zelanda’nın kadrosu şu şekildeydi:

- Kaleci: Max Crocombe.

- Defans: Tim Payne, Michael Boxall, Finn Sorman, Liberato Kakasi.

- Orta saha: Joe Bell, Marko Stamenić, Sarbriet Singh.

- Forvet: Eli Just, Chris Wood, Callum Makawat.