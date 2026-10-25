Ahly futbol A takımının teknik direktörü Faslı Houcine Ammouta, Afrika Konfederasyon Kupası son 32 turu rövanş maçında Ugandalı Kitara ile yapacağı karşılaşma öncesinde takımının kadrosunda geniş çaplı değişiklikler yaptı. Bu adım, maça farklı isimlerle çıkma isteğini yansıtırken, turu geçmeyi ve kıtasal yolculuğa devam etmeyi hedefliyor.

Ahly, bugün pazar akşamı Uluslararası Kahire Stadı'nda Kitara'yı konuk edecek. Kahire saatiyle akşam saat yedide başlayacak olan karşılaşmada, Mısır ekibi geçtiğimiz cumartesi oynanan ilk maçı 2-1 kazanmıştı.

Ammouta, Ahly'nin Mısır Ligi'nde Qanah karşısında oynadığı son maçtaki kadroda 8 değişiklik yapmaya karar vererek bir dizi oyuncuya şans verdi ve kıtasal karşılaşmaya hazırlık kapsamında üç bölgede de değişikliklere gitti.

Kaleci mevkiinde Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir'in yerine geçerek ilk on bire geri döndü. Savunma hattında ise Yassin Marei ve Mohamed Hany'nin yerine Hadi Riad ve Karim Fouad görev aldı.

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Orta sahada Faslı teknik direktör, Emam Ashour ve Omar El Saei'nin yerine Akram Tawfik ve Mohamed Magdy Afsha'yı sahaya sürerken, Marwan Attia ilk on birdeki yerini korudu.

Hücum hattında ise Ammouta tam bir değişikliğe gitti; Ashraf Bencharki, Moncef Bakrar ve Ahmed Sayed Zizo'nun yerine Hussein El Shahat, Sofiane Bendebka ve Taher Mohamed Taher üçlüsüne güvenerek Ugandalı takım karşısında farklı bir hücum performansı aradı.

Ahly'nin Kitara karşısındaki ilk on biri şöyle:

- Kaleci: Mohamed El Shenawy.

- Savunma: Tawfik Mohamed, Hadi Riad, Ashraf Dari, Karim Fouad.

- Orta saha: Akram Tawfik, Marwan Attia, Mohamed Magdy Afsha.

- Hücum: Hussein El Shahat, Sofiane Bendebka, Taher Mohamed Taher.

Ahly'nin Kitara karşısındaki yedek kulübesinde ise şu isimler yer aldı: "Hamza Alaa, Yassin Marei, Ahmed Eid, Moncef Bakrar, Omar El Saei, Ashraf Bencharki, Ahmed Sayed Zizo, Ahmed Nabil Koka, Mohamed Abdullah".

Ahly, ilk maçı 2-1 kazanmanın avantajıyla karşılaşmaya çıkıyor; ancak kendi sahasında ve taraftarının önünde oynamanın avantajından da faydalanarak rövanş maçında üstünlüğünü teyit etmeyi ve Afrika turnuvasının bir sonraki turuna yükselme biletini garantilemeyi hedefliyor.