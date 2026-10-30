Milano'nun iki futbol devi son teknolojiyle donatılmış yeni statlarına taşınmaya hazırlanırken, kentin ikonik silüeti tarihi bir değişimin eşiğinde. Serie A'nın mali yapısında büyük bir değişime işaret eden bu adımla AC Milan ve Inter, gelecekte ortak kullanacakları stadyumun isim hakları için İtalyan sigorta devi Generali ile rekor kıran bir anlaşmaya resmen vardı.

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Yeni dönem için rekor anlaşma

Milan ve Inter, Generali ile stadyumun isim hakları için 20 yıllık dev bir anlaşmaya vardı. ESPN'in haberine göre anlaşmanın değeri 650 milyon euro (545 milyon sterlin/725 milyon dolar). 71.500 seyirci kapasiteli yeni stadyumun resmî adı Generali Stadium olacak ve stadyum, tarihi San Siro'nun yerini alacak. Kulüpler, gerekli araziyi geçen kasım ayında kent yönetiminden 197 milyon euroya satın aldı; böylece efsanevi mevcut statlarının ileride yıkılmasının önü açıldı.

Gerekli onayların alınması hâlinde inşaatın 2028'de başlaması, ilk maçların ise 2031-32 sezonunda oynanması planlanıyor. Kulüplerin sahipleri RedBird Capital Partners ve Oaktree'nin öncülük ettiği stadyum projesi, yeni alışveriş, eğlence ve yeşil alanları içeren daha geniş kapsamlı bir kentsel dönüşüm planının da merkezinde yer alıyor.

Bu büyük mali taahhüt, Crypto.com'un 2021'de Lakers ve Kings'in ortak kullandığı Los Angeles'taki arena için imzaladığı 700 milyon dolarlık anlaşmayı geride bırakıyor. Anlaşma, modernleşmek ve Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle maç günü gelirleri arasındaki farkı kapatmak isteyen iki Serie A devi için önemli bir destek niteliğinde.

Milano'nun mirasından ilham alındı

Kulüpler, ortak basın açıklamasında Generali ile ortaklıklarını gururla “dünya sporundaki en büyük stadyum isim hakkı anlaşmalarından biri” olarak nitelendirdi. Açıklamayla birlikte, şehir için çarpıcı bir mimari vizyon ortaya koyan stadyumun resmî tasarım görselleri de tanıtıldı.

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Foster+Partners ve MANICA'nın ortak çalışması olan tasarım, doğrudan “Duomo di Milano'nun incelikli işçiliğinden” ilham alıyor. Daha önce Londra'daki Wembley Stadyumu'nun tasarımında birlikte çalışan Lord Norman Foster ve David Manica, iki kata ayrılmış, kesintisiz 360 derecelik bir tribün düzeni tasarladı.

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Taraftar deneyimine özel önem verildi. Atmosferi ve görsel etkiyi en üst düzeye çıkarmak için ‘Curvas’ olarak anılan tribünler, oturma sıralarının eğimi 37 dereceye ulaşan, tek parça hâlinde yükselen dik tribünlerden oluşacak. Açıklamaya göre bu iddialı yapısal yaklaşım, “taraftarları en önemli anlara her zamankinden daha fazla yaklaştırmak” için tasarlandı.

İtalyan futbolunun altyapısı yenileniyor

San Siro'dan gelecekte ayrılacak olmak bir dönemin sonunu işaret ediyor. İlk olarak 1926'da inşa edilen ve 1990 Dünya Kupası için yenilenen stadyumun dış cephesindeki sarmal merdivenler, dünyanın her yerinde kolayca tanınıyor. Ancak yaşlanan stat, modern Avrupa futbolunda mali açıdan rekabet edebilmek için gereken üst düzey olanaklardan ciddi ölçüde yoksun.

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Generali Stadium projesi, Milan ve Inter açısından ülke içindeki etkilerinin ötesinde, İtalyan futbolunun bütünü için kritik bir adımı temsil ediyor. Serie A kulüplerini destekleyen yabancı yatırımların etkisiyle, ülkenin yıpranmış spor altyapısını yenileme baskısı giderek artıyor.

İtalya, Türkiye ile birlikte 2032 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken modernize edilmiş, işlevsel tesislere büyük ölçüde ihtiyaç duyuyor. Milano'daki yeni stadyumun turnuvanın öne çıkan statlarından biri olması bekleniyor.

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Derby della Madonnina yaklaşıyor

Stadyumun 2031'de açılması kazançlı bir gelecek vadetse de bu hafta sonu tüm dikkatler yeniden sahaya çevrilecek. Milan ve Inter, cumartesi günü Serie A'da merakla beklenen Derby della Madonnina'da karşılaşırken yönetim düzeyindeki iş birliklerini bir kenara bırakmak zorunda kalacak.

Tarihi rekabetin adresi San Siro olacak. Böylece stadyumun ileride yıkılması için geri sayım başlarken taraftarlar, mevcut stadın etkileyici atmosferini bir kez daha yaşayacak.