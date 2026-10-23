Real Madrid’in yıldızı Aurelien Tchouameni, geçen sezon Bernabeu soyunma odasını sarsan, takım arkadaşı Federico Valverde’nin de karıştığı tartışmalı olay hakkında nihayet sessizliğini bozdu. Kulübün her iki oyuncuya da ağır para cezaları vermesine rağmen Fransız futbolcu, medyanın olayı olduğundan fazla büyüttüğünü savundu.

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Mayıs ayındaki olay kulüpten ağır para cezaları getirdi

2025-26 sezonunun sonlarına doğru İspanya'nın başkentinde gerilim tırmandı. Mayıs ayında takım içinde yaşanan bir tartışmanın ardından Valverde, başından aldığı sakatlık nedeniyle hastanede tedavi görmek zorunda kaldı.

Real Madrid yönetimi ikiliyi cezalandırmak için hızla harekete geçti ve başlattığı disiplin süreci, iki yıldıza da 500.000'er avroluk ağır para cezası verilmesiyle sonuçlandı. Kulüp başkanı Florentino Perez, yaşananların ciddiyetini kamuoyu önünde hafifletmeye çalıştı, ancak takım içindeki gerilimin basına sızmasından duyduğu rahatsızlığı kabul etti.

Tchouameni fiziksel kavga yaşandığını reddetti

IMAGO

The Bridge programında konuşan Tchouameni, AS aracılığıyla aktarılan açıklamalarında Uruguaylı futbolcuyla fiziksel kavgaya tutuştuğu yönündeki haberleri kesin bir dille reddetti. Fransa millî takım oyuncusu, “Bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Aramızda kavga olmadı. Evet, soyunma odasında bazı şeyler yaşandığı doğru ama hiçbir zaman kavga etmedik” dedi.

Ortamın bir süreliğine gerildiğini kabul eden Tchouameni, olayın etkilerinin abartılmasını Santiago Bernabeu'daki yoğun ilgiye bağladı. “Soyunma odasında ufak sürtüşmeler ve buna benzer şeyler olur ama Valverde ile hiçbir zaman fiziksel kavgaya tutuşmadım. Hoş olmayan bir şey yaşandığı doğru” diye devam etti.

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“Bütün bunlarla ilgili tek sorun şu: Real Madrid'deyseniz ne kadar küçük olursa olsun her şey gereğinden fazla büyütülüp medya gündemine dönüşüyor. Aslında sorun olmak zorunda olmayan bir şey sonunda sorun hâline geliyor.”

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Medya gündemini geride bırakmak

Yoğun spekülasyonlar, orta saha oyuncusunun yakın çevresinde büyük endişe yarattı ve onu saha dışında kaygılanan ailesine ve arkadaşlarına iyi olduğunu anlatmak zorunda bıraktı. Tchouameni, “Sonrasında herkes ne olduğunu ve iyi olup olmadığımı öğrenmek için beni aradı... Çok küçük bir mesele. İnsanlar bununla ilgili bana mesaj attı” dedi.

“Ne olduğunu öğrenmek istiyorlar ama bugünlerde çok ketum olmanız gerekiyor. İnsanları rahatlatmak için onlara bir sorun olmadığını söylemek zorunda kaldım. Bir keresinde NFL hakkında bir belgesel izlemiştim; orada böyle şeyler sürekli yaşanıyor.”

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Fransız futbolcuya göre hararetli tartışma, kadroda ayrışmaya yol açmak yerine iki oyuncu arasındaki bağı güçlendirdi. Sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün soyunma odasına girerseniz, antrenörün de dediği gibi, Fede ile aramın iyi olduğunu görürsünüz; aramızda bir sorun yok.

“Sahada da bir sorun yok, hayat devam ediyor. Hatta böyle şeyler sizi karşınızdaki kişiye daha da yakınlaştırıyor. Aramız iyi, hiçbir sorunumuz yok.”

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Kritik El Clasico mücadelesi yaklaşıyor

IMAGO

Soyunma odasındaki gerilim artık geride kalırken gözler ligdeki büyük sınava çevrildi. Real Madrid, pazar günü ezeli rakibi Barcelona ile merakla beklenen El Clasico'da karşılaşacak.

Real Madrid şu anda puan tablosunda üçüncü sırada ve lider ile son şampiyonun altı puan gerisinde. Takım, orta sahaya yön vermek, kritik bir galibiyet almak ve zirveyle arasındaki farkı kapatmak için yeniden bir araya gelen orta saha ikilisine büyük ölçüde güvenecek.



