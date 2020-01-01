Hooijdonk: Aziz Yıldırım geldi, Daum tuvalete gitti

Fenerbahçe'de 2 şampiyonluk kazanan Pierre van Hooijdonk, sarı-lacivertlilerde yaşadığı çalkantılı günleri anlattı.

204 ve 2005'te 'de şampiyonluk yaşayan ve ardından takımdan gönderilen Pierre van Hooijdonk, dönemin başkanı Aziz Yıldırım ve Christoph Daum hakkında konuştu.

Fanatik Gazetesinden Mehmet Çağrı Davran'a konuşan Hooijdonk, Aziz Yıldırım'la iyi bir ilişkilerinin olmadığını söyledi:

"Aziz Yıldırım, Fenerbahçe tarihinin en önemli başkanlarından biri olabilir. Ancak kendisiyle kulüpte forma giydiğim dönemde çok iyi bir ilişkimiz olmadı. Diğer insanların ne düşündüğü umrumda değil ama Yıldırım’ın, başkalarına da saygı duyması gerekiyordu. Ben demokrasiden yanayım. Lider her zaman liderdir ama başkalarına yaklaşım şekli de önemli. İkinci sezonumda UEFA Kupası 3. Turu’nda Real Zaragoza’ya ilk maçta evimizde 1-0 yenildik ve İspanya’daki rövanşta devreyi 1-0 (2-1 yenildiler.) mağlup kapatmıştık. Bir anda Yıldırım soyunma odasına geldi ve bu anda Daum da tek kelime etmeden tuvalete doğru gitti. Yıldırım, tüm oyunculara bağırıp bir şeyler söyledi. O an, hem kulübün başkanı hem de teknik direktörü gibiydi!”

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Takımdan gönderiliyordu

Hooijdonk, ikinci sezonunda takımdan gönderilmek üzere olduğunu itiraf ederken, "İlk devrenin sonlarına doğru da bir sakatlık yaşamıştım ve 3 haftayı geçmeden sahalara dönecektim. Ama basına benim sakatlığımın uzun süreceğini söylediler ve Ocak ayında Nicolas Anelka’yı transfer ettiler. Sonra da benim yanıma gelip, ‘Yabancı kuralından dolayı gitmen gerekiyor’ dediler. Ben de tepkimi koydum ve bir yere gitmeyeceğimi söyledim. Mecburen o dönemki Brezilyalı sol bek Fabiano Lima’yı göndermek zorunda kaldılar. Bundan sonra da Daum beni asla 11’e almadı. Açıkçası Daum son derece akıllı bir adamdı ve Türk mantalitesini çok iyi çözmüştü. Hep politik davranıyor ve bu sayede de işini iyi yapıyordu!" ifadelerini kullandı.