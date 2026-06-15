Honda, Hollanda milli takımının forveti Cody Gakpo'ya yönelik sert eleştirisiyle şaşkınlık yarattı

Keisuke Honda, Pazar günü Hollanda - Japonya (2-2) maçında yorumcu olarak büyük şaşkınlık yarattı. VVV-Venlo ve AC Milan gibi takımlarda forma giymiş eski forvet, Cody Gakpo ve Denzel Dumfries hakkında bazı ilginç açıklamalarda bulundu.

FIFA'nın bu Dünya Kupası'nda ilk ve ikinci yarıların ortasında su molaları getirmiş olması, Honda'yı büyük bir şaşkınlığa uğrattı. "Maçı bunun için mi durdurdular? Neden bunu yapıyorlar? Ne saçmalık bu," diye konuştu eski oyun kurucu.

Japon ulusal televizyonu için yardımcı yorumcu olarak görev alan Honda, VAR'ı ısrarla "VTR" olarak adlandırdı ve Oranje'nin açılış maçında son derece sıkılmış görünüyordu. "Gerçekten daha 40 dakika mı geçti? Bu Dünya Kupası'nda maç izlemek gerçekten bir yorucu mücadele, beni sinirlendiriyor. Artık izleyemiyorum."

Gakpo da Honda'nın eleştirilerinden nasibini aldı; Honda, Hollanda'nın kanat forvetinden son derece rahatsızdı. "Bu oyuncu da kim? Beni sinirlendiriyor! Bir kanat oyuncusu nasıl 1,93 metre boyunda olabilir?! Hadi ama."

"Hollanda'da tek bir Gakpo, iki Gakpo, üç Gakpo, dört De Jong var. O Hollandalıların başka futbolcuları yok mu? Tuvalet koltukları bile çok yüksek!" dedi 2008 ile 2010 yılları arasında VVV'de forma giyen ve 2019'da kısa bir süre Vitesse forması giyen oyuncu.

Honda, hiç tanımadığı Denzel Dumfries'i de pek ciddiye almadı. Yardımcı yorumcu, Oranje'nin sağ bekinin yıllarca Inter'de oynadığını ve Real Madrid ile sözleşme imzalamak üzere olduğunu duyduğunda kulaklarına inanamadı.

Japon televizyon stüdyosunda, Honda'nın yorumculuk sözlerine eğlenceli tepkiler geldi. X'teki videolarda, Japonya'nın Oranje'ye attığı gollere çok coşkulu tepki verdiği görülüyor; Oranje ise maçın son dakikalarında puan kaybetti.