Homofobik tezahüratlar Premier League kulübüne 35 bin euro para cezasına mal oldu

İngiltere Futbol Federasyonu FA, homofobik tezahüratlar nedeniyle Hull City'ye 30 bin sterlin (yaklaşık 35 bin euro) para cezası verdi. Üç taraftar, geçen şubat ayında Chelsea ile oynanan FA Cup maçında bu tezahüratları yaptı. Hull cezayı kabul etti ve tüm taraftarlarına çağrıda bulundu.

"Hull City, söz konusu taraftarların kullandığı saldırgan ve uygunsuz dili en güçlü şekilde kınıyor" ifadelerini kullandı kulüp, yaptığı açıklamada. "Söz konusu 'rent boy' tezahüratı homofobik bir hakaret olarak değerlendirilmektedir ve bunun kullanımı bir nefret suçunu oluşturabilir."

İngilizcede 'rent boy', genellikle başka erkeklere para karşılığında cinsel hizmet sunan genç bir erkek fahişe için kullanılan gayriresmî bir ifadedir. Tezahürat maçın ilk yarısında fark edildi, bunun üzerine stat anonsçusu bunun derhal durdurulması yönünde çağrı yaptı ve statta kameraların bulunduğunu hatırlattı.

Anonsçu ikinci yarıda, harekete geçildiğini ve gözaltıların yapıldığını duyurdu. Hull açıklamasında, "Homofobik tezahürattan sorumlu oldukları belirlenen üç taraftar, kulüp tarafından en az üç yıl süreyle men edilmiştir" ifadeleriyle devam etti.

"Bu tür tezahüratlar kullandığı tespit edilen kişiler gözaltına alınabilir ve haklarında cezai işlem başlatılabilir." Hull, cumartesi günü deplasmanda yine Chelsea ile karşılaşacak. "Cumartesi günkü Stamford Bridge deplasmanı öncesinde kulüp, tüm taraftarlarına her türlü ayrımcılığın kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve buna tolerans gösterilmeyeceğini bir kez daha hatırlatmaktadır."

"Kulüp, katı bir sıfır tolerans politikası uygulamaktadır ve ayrımcı davranışlardan sorumlu olan herkes hakkında uygun adımların atılmasını sağlamak için ilgili makamlarla iş birliği yapmayı sürdürecektir."

Hull son olarak, 'eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık' konusunda kararlı olduğunu vurguladı. "Maç günlerinin herkes için güvenli ve misafirperver olmasını sağlamak adına tüm taraftarlarımızın oynayacağı bir rol var. Kulüp, maç günü deneyimini herkes için daha da geliştirmek amacıyla taraftar gruplarıyla düzenli olarak diyalog kurmayı sürdürecektir."