Portekiz basını "Abola"nın haberine göre, Cristiano Ronaldo'nun takımı 2026 Dünya Kupası grup aşamasında devasa bir spor parkında konaklayacak.

Florida'nın West Palm Beach kentinde hava çok ağır ve nemli, yüksek sıcaklık nedeniyle nefes almak zor.

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Portekiz milli takımı, bu günlerde hissedilen sıcaklığın 45 dereceye ulaştığı bir ortamda kamp yapacak.

"Apula", bunun "Roberto Martinez'in ordusu için uyum sürecindeki ilk rakip" olacağını belirtti. İlk antrenmanın 13 Haziran'da yerel saatle 18:45'te (Lizbon saatiyle 23:45) başlaması planlanıyor. Antrenman halka açık olacak ve yerel Portekiz topluluğundan yaklaşık 200 kişinin katılması bekleniyor.

Yakındaki timsahlar

Portekiz milli takımının kampı, son saatlerde 3 yerel timsahın görüldüğü muhteşem bir gölün yanında bulunuyor.

Gazete esprili bir şekilde şunları ekledi: "Bu, buradaki herkesin konsantrasyonunu kaybetmemesi ve hiçbir pası boşa harcamaması gerektiğine dair erken bir uyarı."

Ve şöyle devam etti: "Yerel yaban hayatı saygı uyandırıyorsa, siyasi komşuluk da en az onun kadar önemli. Donald Trump'ın ünlü yazlık konutu Mar-a-Lago'ya çok yakınız. Sonuç? Hollywood filmine layık güvenlik önlemleri, sıkı güvenlik görevlileri ve güneş gözlüğü takan federal ajanlar, gökyüzünde uçan kuşlara bile şüpheyle bakıyor."

Portekiz'in bir numaralı yıldızına yönelik büyük halk ilgisiyle ilgili olarak "Apola" şunları söyledi: "İnsan akını çoktan başladı. Farklı milletlerden taraftarlar, futbol formaları giymiş yerliler, burada yaşayan Güney Amerikalılar ve tatildeki Avrupalılar, çitlerin etrafında dolaşıyor ve dillerinde tek bir soru var: Cristiano Ronaldo ne zaman gelecek?"

Portekiz, Çarşamba günü Demokratik Kongo ile karşılaşarak, Kolombiya ve Özbekistan'ın da yer aldığı grupta Dünya Kupası macerasına başlayacak.