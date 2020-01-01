Hollanda'nın yeni hocası Frank de Boer
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Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 50 yaşındaki teknik adam ile iki yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Son olarak MLS ekibi Atlanta United’ı çalıştıran Frank de Boer, iki ay önce bu kulüple olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.
Teknik direktörlük kariyerine Ajax’ta başlayan ve altı yıl bu kulübü çalıştıran Frank de Boer daha sonra sırasıyla Inter, Crystal Palace ve Atlanta United’da görev yapmıştı.
Frank de Boer, futbolculuk döneminde de 2003/04 sezonunda Galatasaray forması giymişti.