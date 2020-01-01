Hollanda'nın yeni hocası Frank de Boer

Ronald Koeman'ın Barcelona'nın başına geçmesinin ardından Hollanda Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Frank de Boer getirildi.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 50 yaşındaki teknik adam ile iki yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Son olarak ekibi Atlanta United’ı çalıştıran Frank de Boer, iki ay önce bu kulüple olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.

Teknik direktörlük kariyerine ’ta başlayan ve altı yıl bu kulübü çalıştıran Frank de Boer daha sonra sırasıyla , ve Atlanta United’da görev yapmıştı.

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Frank de Boer, futbolculuk döneminde de 2003/04 sezonunda forması giymişti.