Hollandalılar muhteşem bir performans sergileyerek Roma'yı kurtardı: Donyell Malen ve Devyne Rensch, çılgın bir son dakikada kilit rol oynadı

Devyne Rensch ve Donyell Malen, Pazar akşamı Roma'nın büyük kahramanları oldular. Rensch, maçın son dakikalarında Parma'ya karşı beraberlik golünü attı; ardından Malen, 90+11. dakikada gecenin ikinci golünü kaydederek sevinçleri daha da artırdı. Maç 2-3 sona erdi.

Roma, maçın erken dakikalarında Malen'in golüyle öne geçmişti. Hollandalı golcü, bu golle ligdeki gol sayısını 12'ye çıkardı. Paulo Dybala'nın pasıyla kontratakta mükemmel bir şekilde buluştuğu Malen, topu ustaca kontrol etti ve ardından sağ köşeye sert bir vuruşla golü attı.

Ancak Roma, bu üstünlüğünü tamamen kaybetti. İkinci yarı başlar başlamaz Gabriel Strefezza skoru eşitledi ve teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin takımının sorunları, 87. dakikada Mandela Keita'nın Parma'yı öne geçirmesiyle daha da büyüdü. Roma, Şampiyonlar Ligi mücadelesi için değerli puanları kaybedecek gibi görünüyordu.

Ancak o anda, maçın bitimine 15 dakika kala oyuna giren Rensch devreye girdi. Bir köşe vuruşunun ardından Parma topu yeterince uzaklaştıramadı ve sağ bek, topun ayağının önüne düştüğünü gördü ve soğukkanlılıkla ağlara gönderdi: 2-2. Bir puan kurtarılmış gibi görünüyordu.

Ancak bu henüz son değildi. Kısa süre sonra Rensch ceza sahası içinde yere indirildi ve hakem - VAR'ın müdahalesinin ardından - penaltı noktasını gösterdi. Malen topun başına geçti ve penaltıyı kusursuz bir şekilde gole çevirdi: 2-3. Deplasmana gelen Roma taraftarları sevinçten çılgına döndü.

Bu galibiyetle Roma, Juventus ve AC Milan'ın hemen arkasında kalırken, Como'yu geçerek beşinci sıraya yükseldi. Malen ve Rensch'in takımı, böylece Şampiyonlar Ligi biletleri için verilen mücadelede hâlâ iddialı konumda.