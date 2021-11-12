Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in oğlu Jessey, FC Utrecht takımına imzayı attı

Wesley Sneijder'in 15 yaşındaki oğlu Jessey Sneijder, Hollanda Ligi takımlarından FC Utrecht ile sözleşme imzaladı.

Hollandalı efsane futbolcu Wesley Sneijder, 15 yaşındaki oğlunun Utrecht ile anlaşmasının ardından istagram hesabından yayınladığı bir gönderide oldukça gururlu olduğunu ifade etti.

Ne söylendi?

Wesley Sneijder, insagram hesabından "Seninle gurur duyuyorum!" yazarak Jessey Sneijder'e kariyerinin başlangıcında büyük bir destek verdiğini gösterdi.

Jessey Sneijder'in amcası Rodney de Sneijder ailesinin mutluluğuna ortak oldu.

Hollanda futbolunun önemli isimlerinden olan Wesley Sneijder, futbola başladığı yıllarda Utrecht'in alt yaş kategorisi olmadığı için doğduğu şehrin takımında forma giyememişti.

Wesley Sneijder'in yapamadığını yapan Jessey Sneijder'in, Utrecht takımındaki performansı şimdiden merak ediliyor.

Babası Wesley Sneijder'in yolundan gitmesi beklenen 15 yaşındaki genç oyuncunun, Hollanda Ligi'nde iyi bir performans sergileyerek Avrupa'nın önemli takımlarının yolunu tutması bekleniyor.

Wesley Sneijder'in başarılı kariyeri

Utrech'te doğan Wesley Sneijder, kariyerine Hollanda'nın köklü takımlarından Ajax'ta başladı. Ajax formasıyla 180 maçta görev yapan Sneijder, 58 gol kaydederken 45 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ardından Real Madrid'e transfer olan Hollandalı yıldız, 52 maçta 11 gol attı. Daha sonra İnter Milan forması giyen Wesley Sneijder, 76 maçta görev yaparken 13 gol kaydetti. Sneijder, İnter Milan ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Kariyerinin son döneminde Türkiye'de de oynayan Wesley Sneijder, Galatasaray formasıyla 124 maçta 35 gol atarken 2 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Süper Kupası kazanarak etkili bir performans sergiledi.

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