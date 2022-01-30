Hollandalı yıldız Frankie de Jong: “Barcelona şu anda en iyisi değil ama dünyanın en güzel kulübü”

De Jong, hem bireysel hem de takım olarak eleştirel görüşlerini bildirdi ve aynı zamanda Barça renklerine olan sevgisini gösterdi.

Hollandalı yıldız, sezonun bir başarısızlık olduğunu kabul ediyor ve performansı açısından aldığı eleştirilere katılmıyor, ancak iyileştirmek için söz veriyor.

"Barcelona için hala aynı şeyi düşünüyorum. Şu anda en iyisi değil ama yine de dünyanın en güzel kulübü."

Ne söyledi?

De Jong bu sezon oynadığı oyun için eleştiri alıyor. Geçen yıl yüksek bir performans sergiledi ve taraftarlar bu yüzden ondan daha fazlasını talep ediyor. Ancak orta saha oyuncusu bu sezonki oyunununa gelen eleştirilere tamamen katılmıyor.

"Futbolu severim, bu yüzden tüm bu haberleri de okurum. Birçok insanın birbiriyle konuştuğunun farkındayım. Bazen maçları gerçekten izlemedikleri hissine kapılıyorum. Ya da gelip yorumculardan ya da analistlerden fikir alıyorlar. Herkes birbirini taklit ederse işlerin çok kötü gittiği bir ortam olur” dedi.

Her halükarda, De Jong hala daha fazlasını verebileceğinin farkında:

"Takıma çok daha fazla katkıda bulunabileceğimi düşünüyorum. Çok daha fazla öne çıkabilirim." Xavi'nin onu Kral Kupası maçı için yedek kulübesinde bıraktığından dolayı kırılmışa benziyor.

Son olarak medyada birçok haber çıksa da, De Jong'un artık Avrupa'nın başka bir üst düzey kulübüne transfer olmayacağı belli oldu.

Katalonya'da mutlu ve yakında tekrar Barcelona ile kupalar için oynamayı umuyor. Sonuçlar iyi olursa eleştirilerin sakinleşeceğini de biliyor.

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