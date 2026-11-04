Fas Milli Takımı'nın teknik direktörü Muhammed Vehbi, bu ayın 13 ve 17 Kasım tarihlerinde oynanacak Nijer maçları için 26 oyuncudan oluşan kadroyu açıkladı. 2027 Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamındaki bu kadroda önemli isimlerin dönüşü dikkat çekerken, Hollanda ekibi Alkmaar'ın kanat oyuncusu Eyüp Evfkir'in davet edilmesi sürpriz oldu.

Suudi Arabistanlı Ittihad'ın forveti Yusuf en-Nesyri, Vehbi'nin yeniden kadroya çağırmasının ardından Fas'a dönen isimlerin başında geldi.

Evfkir: En büyük sürpriz

Kadroda, Hollanda'da doğan ve halen Alkmaar forması giyen 20 yaşındaki Eyüp Evfkir'in daveti, takımıyla dikkat çeken performanslar sergilemesinin ardından sürpriz oldu.

Vehbi, genç yetenekleri uluslararası deneyim kazanma fırsatıyla buluşturma ve başta Afrika Uluslar Kupası olmak üzere gelecekteki mücadelelere hazırlama planı çerçevesinde, oyuncuyu Abdullah Vezzan ile birlikte kademeli olarak A Milli Takım atmosferine entegre etmeyi hedefliyor.

Kadroda ayrıca, teknik heyetin elindeki seçenekleri bazı temel oyuncuların yokluğunda genişletmek amacıyla Benfica oyuncusu Süfyan el-Kervani, Lazio'da forma giyen Rıza Belhayan ve Angers'ın kanat oyuncusu Emin Sabay'ın dönüşü de yaşandı.

Sakatlıklar nedeniyle önemli eksikler

Fas Milli Takımı, sakatlık nedeniyle İsmail es-Seyyberi, Süfyan Rahimi, İzzeddin Unahi ve Süfyan el-Favzi'nin hizmetlerinden yoksun kalırken; Mervan Saadan, Zekeriya el-Vahdi, Semir el-Merabet ve Tevfik bin Tayyib de büyük olasılıkla teknik nedenlerle kadro dışında kaldı.

Vehbi bu kampı iki hedefe ulaşmak için bir fırsat olarak değerlendiriyor: Bir yandan grup liderliğini güvenceye almaya yönelik çabaları sürdürmek, aynı zamanda yeni seçenekleri denemek ve farklı kombinasyonları test etmek, umut vadeden oyunculara da kendilerini kanıtlama fırsatı vermek.

Fas Milli Takımı'nın Nijer maçları kadrosu

- Kaleciler: Yasin Bono, Münir el-Muhammedi, Ahmed Rıza et-Teknavti, Alaa Belaruş.

- Defans: Nasır Mezravi, Enes Salahaddin, Süfyan el-Kervani, Nayef Akrad, Rıdvan Halhal, İsa Diop, Abdülhamid Ait Budellal, Eşref Hakimi, Ali el-Maamari.

- Orta saha: Eyüp Buadi, Nayil el-Aynavi, Üsame Terğalin, Bilal el-Hannuş, Rıza Belhayan, Emin Sabay, Abdullah Vezzan.

- Hücum: İbrahim Diaz, Cessim Yasin, Abdüssamed ez-Zelzuli, Eyüp Evfkir, Yasir Zabiri, Yusuf en-Nesyri.