Hollandalı oyuncuların bolca yer aldığı karşılaşmada Manchester United ve Sunderland birbirlerine üstünlük sağlayamadı

Sunderland ve Manchester United, hayal kırıklığı yaratan bir maçta gol atamadı. İlk on birde dört Hollandalı oyuncunun yer aldığı karşılaşmada, doksan dakikanın sonunda skor hala 0-0'dı.

Ev sahibi takımda Robin Roefs her zamanki gibi kaleyi korudu. Lutsharel Geertruida ve Brian Brobbey de ilk 11'de yer alırken, Manchester United'da Joshua Zirkzee de ilk 11'de sahaya çıktı. Bu, Zirkzee için geçen yılın Aralık ayından bu yana ilk kez ilk 11'de yer alışıydı.

Sunderland maça hızlı başladı ve hemen oyuna ağırlığını koydu. Senne Lammens, Noah Sadiki'nin şutuna iyi bir refleksle karşılık verirken, diğer tarafta Amad Diallo'nun şutu az farkla dışarı çıktı.

Hollandalılar da ciddi fırsatlar yakaladı. Lammens, Brobbey'den bir adım önce topa ulaştı; Brobbey ise kısa süre sonra zor bir açıdan şutunu az farkla dışarı attı. Zirkzee de golü yaklaştı, ancak kafası Roefs'un kalesinin üstünden dışarı çıktı.

İkinci yarıda Manchester United biraz daha uyanmış görünüyordu, ancak bu durum hemen büyük fırsatlara dönüşmedi. Buna karşılık Sunderland, iki kez açılış golüne çok yaklaştı. Brobbey, Lammens'in reflekslerini bir kez daha test ederken, Geertruida ise ceza sahası dışından attığı şutla direği vurdu.

Ancak her iki takım da topu ağlara gönderemedi ve maç 0-0'lık haklı bir skorla sona erdi. Manchester United bu sonuçla üçüncü sıradaki yerini biraz daha sağlamlaştırırken, Sunderland on ikinci sırada yer alıyor ve Avrupa kupalarına katılma şansını neredeyse tamamen yitirdi.