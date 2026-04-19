Hollandalı oyuncu, Premier League'deki dokuzuncu golüyle Hollanda milli takımına ciddi bir adaylık başvurusu yaptı

Zian Flemming, Pazar günü bu sezon Premier Lig'deki dokuzuncu golünü attı. Ancak bu gol pek bir etki yaratmadı: Morgan Gibbs-White'ın hat-trick'i de etkisiyle Burnley, Nottingham Forest'a 4-1'lik ağır bir yenilgiye uğradı.

Önemli detaylar:

Pazar günü ligde kalmak için son bir umut için mücadele eden Burnley, ilk on birinde iki Hollandalı oyuncuyla sahaya çıktı. Flemming'in yanı sıra Quilindschy Hartman da City Ground'da ilk on birde yer aldı.

Burnley'e deplasmanda üstünlüğü getiren tam da bu iki oyuncuydu. Hartman sol kanattan ceza sahasına kadar ilerledi. Eski Feyenoordlu oyuncu sol ayağıyla ortaladı, Flemming de yine sol ayağıyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

İkinci yarıda, ligde kalma mücadelesini sürdüren Nottingham Forest, durumu düzeltmeyi başardı. Gibbs-White, maçın kahramanı oldu.

İngiliz oyuncu, sadece on beş dakikalık bir sürede üç gol attı. Uzatma dakikalarının sekizinci dakikasında Igor Jesus skoru belirledi: 4-1.