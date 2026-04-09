Hollandalı oyuncu, Arne Slot'un Liverpool'a transfer teklifini reddetti: "İçimde iyi hissettirmedi"

Marino Pusic, Liverpool'da Arne Slot'un sağ kolu olabilirdi. Al-Jazira'nın baş antrenörü, Voetbal International'a verdiği röportajda bunu anlattı.

Popüler haftalık dergi, Conference League çeyrek finallerinde AZ ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak maç öncesinde Pusic ile röportaj yaptı.

Pusic, 2023 ile 2025 yılları arasında Shakhtar'da teknik direktörlük görevini üstlenecekti. Bu arada Liverpool'a transfer olabilirdi.

Pusic, Shakhtar'daki ilk sezonunun ardından Slot'un yardımcı antrenörü olarak teklif aldı. "Bunu büyük bir onur olarak gördüm, ancak ayrılmak içime sinmedi."

"Oyuncular zihinsel ve fiziksel olarak çok dirençliydiler. Savaş zamanında hiçbir kulüp Shakhtar kadar başarılı olamadı: bir lig şampiyonluğu, iki ulusal kupa ve iki Şampiyonlar Ligi kampanyasında toplam on üç puan."

Pusic, özel ve zorlu bir dönemi geride bıraktı. “Birçok oyuncu ve çalışan, bir aile üyesi, arkadaş veya tanıdıklarının savaşta hayatını kaybettiğine dair haberler aldı.”

“Bir teknik direktör olarak, o zaman senden sadece taktiği tartışmaktan başka şeyler de beklenir. Birlikte yaşam ve ölüm hakkında konuşursunuz. Bu şekilde sıkı bir bağ kurarsınız,” diyor deneyimli teknik direktör.