Hollandalı model, Okoye’ye sert bir şekilde yüklendi ve kaleciyi mahkemeye verdi

Hollandalı model Jelicia Westhoff, Maduka Okoye’yi aile içi şiddet, fiziksel istismar ve çocuklarını ihmal etmekle suçluyor. Westhoff, Instagram’da Sparta Rotterdam’ın eski kalecisine sert bir şekilde saldırıyor ve hatta onu mahkemeye veriyor.

“Oğlunu aramıyorsun, oğlunu görmüyorsun. Çünkü onun annesini cezalandırmakla çok meşgulsün. Oğlun, sen meteliksizken ve ben sana para vermek zorunda kalırken o kadar çok istediğin oğlun,” diye Instagram’da haykırıyor Westhoff.

“Böyle biriyle birlikte olacak kadar aptal olduğumu mu sanıyorsun?” diyen Westhoff, Okoye’nin çevresindeki kişiler tarafından sindirildiğini belirtiyor. “Birinin imajı varsa, o kişi ne isterse yapabilir. Eğer onun istediğini yapmazsan, bütün bir ekip peşine düşer. Ama biliyor musun? Bırak kötü kişi ben olayım, artık umurumda değil.”

Westhoff, olası sonraki adımlar konusunda uzun süre tereddüt etti. “Seni mahkemeye çıkarmaktan, şikayette bulunmaktan, bir şey yapmaktan o kadar korkuyordum ki; çünkü çocuğumuzu cezalandıracağını biliyordum. Biliyor musun, ben sakin kaldım ve sana milyonlarca şans verdim, peki sen ona bakıyor musun? Hayır. Çünkü onu benim evimde görmen gerekiyor, aksi takdirde baba olamazsın.”

Model, De Telegraaf’a Okoye’nin oğullarına neredeyse hiç ilgi göstermediğini doğruladı. Nijerya’nın kalecisi, oğulları dört kez yoğun bakıma kaldırıldığında da ilgilenmemişti.

Okoye’nin, uluslararası müzik dünyasında büyük bir isme sahip Amerikalı rapçi Cardi B ile Venedik’te görüldüğü için bu suçlamalar yeniden gündeme geldi. Kalecinin şarkıcıyla bir ilişkisi olduğu yönündeki söylentiler bir süredir dolaşıyordu.

Westhoff, Instagram’daki paylaşımını, Okoye’nin onu sadece kadınlarla değil, “aynı zamanda erkeklerle de” aldattığını belirterek sonlandırıyor.