Hollandalı kulüp, Feyenoord'dan Shaqueel van Persie'yi kiralamak istiyor

FR12'nin Perşembe günü bildirdiğine göre, FC Dordrecht önümüzdeki sezon Feyenoord'dan yine üç genç yeteneği kiralamayı umuyor. Teknik direktör Dirk Kuijt'in kulübü büyük hedefler koyuyor: Jan Plug, Ayoub Ouarghi ve Aymen Sliti'ye kapılar açık, hatta Shaqueel van Persie'nin de gelmesi umuluyor.

Bu yeteneklerin hepsi Feyenoord 1'de ilk maçlarına çıktı. 21 yaşındaki Plug, sezonun ikinci yarısında Dordrecht'te kiralık olarak oynamıştı.

Sliti (20), Feyenoord'un A takımında en fazla deneyime sahip olan isim. 20 yaşındaki kanat oyuncusu, 28 resmi maçta 2 gol ve 2 asist kaydetti.

Henüz 18 yaşındaki Ouarghi, Feyenoord formasıyla sadece sekiz dakika sahada kaldı. Ancak o, artık en üst düzey genç takım seviyesini aşmış durumda.

Van Persie (19), şüphesiz bu listede en çok konuşulan isim. Bu üst düzey yetenek, bu yılın başında Sparta'ya karşı attığı iki golle büyük bir izlenim bıraktı, ancak ardından ağır bir sakatlık geçirdi.

Kuijt daha önce Van Persie'yi takımda görmek istediğini belirtmişti. “Shaqueel'i bisikletle bile almaya giderim, onu çok küçükken tanıyorum.”

"Onda olağanüstü bir yetenek var ve bunu oynadığı maçlarda da gösterdi. En önemlisi fiziksel olarak güçlenmesi, çünkü gelişimini engelleyen tek şey bu; sık sık fiziksel rahatsızlıklarla uğraşmak zorunda kaldı," dedi Feyenoord ikonu.

Feyenoord'un bu yeteneklerin geçici olarak ayrılmasına izin verip vermeyeceği belirsiz. Tabii ki kendilerinin de buna açık olması gerekiyor.