Hollandalı forvet bahis kuralını ihlal etti: 15 ayda 61 bahis yaptı

İngiliz basınının aktardığına göre Football Association (FA), kural E1.2’yi ihlal ettiği gerekçesiyle Marin Sherif’e ceza verdi.Everton 21 Yaş Altı Takımı’nda forma giyen ve dört kez Hollanda genç milli takımında oynayan futbolcuya 5 bin sterlin, yani yaklaşık 5 bin 900 euro para cezası kesildi.

FA, "Oyuncu, futbol maçları üzerine 61 bahsin oynanmasına izin vererek, bunu mümkün kılarak veya buna göz yumarak FA’in E1.2 kuralını ihlal ettiğini kabul etti" ifadelerini kullandı. Söz konusu bahisler 20 Kasım 2024 ile 12 Şubat 2026 tarihleri arasında oynandı.

The Independent’a göre Sherif, toplamda yaklaşık 2 bin sterlinlik (2360 euro) bahislerin kendi adına kayıtlı bir hesaptan oynandığını kabul etti. Ancak bahisleri hiçbir zaman kendisinin oynamadığını da belirtti. FA de bu savunmayı kabul etti.

"Bağımsız bir denetim komitesinin duruşmasında, Sherif’in ağustosta suçlanmasının ardından suçu hızlı şekilde kabul etmesi, sürece yaptığı iş birliği ve ‘samimi pişmanlığı’ dikkate alındı" diye yazdı The Independent.

20 yaşındaki Sherif, Liberya’da doğdu ancak Hollanda’da büyüdü. 1,93 boyundaki golcü, dikkat çektiği Almere City altyapısına katıldı. Birçok kulüp onun peşine düştü ve sonunda Everton 2019’da onu kadrosuna kattı.

Sherif, Liverpool’da gelişimini sürdürdü ve birkaç kez A takımda ilk maçına çıkmaya çok yaklaştı. Everton ile sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam eden Sherif, geçen sezon önce Rotherham’a, ardından Port Vale’e kiralandı. Her iki kulüp adına da ikişer gol attı.

2023’te Hollanda 17 Yaş Altı Milli Takımı formasını dört kez giydi. Aynı yılın mart ayında Sherif, bazı Avrupa Şampiyonası eleme maçları için kadroya çağrıldı. Sol ayaklı oyuncu etkileyici bir performans sergiledi ve sonunda Macaristan’daki Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası’na götürüldü. Toplamda dört genç milli maçı bulunuyor.



