Hollandalı eski milli futbolcu Andy Van der Meyde: "Kadınlar tarafından ilgi görmek garip bir his"

Eski Hollandalı millî oyuncu, 2005 ve 2009 yılları arasında Goodison Park'ta sakatlıklarla dolu dört yıl geçirdi

Everton'ın tartışmalı eski yıldızı Andy Van der Meyde, futbolculuk döneminde "kadınlardan ilgi gördüğünde" tuhaf bir his yaşadığını itiraf etti.

Eski Hollandalı millî oyuncu, 2005 ve 2009 yılları arasında Goodison Park'ta sakatlıklarla dolu dört yıl geçirdi. Oynadığı günlerde Van der Meyde, playboy yaşam tarzı ve saha dışındaki tuhaflıkları ile ün kazandı, ancak şimdi kadınların ilgisinin onu garip hissettirdiğini kabul etti.

42 yaşındaki oyuncu, sezonun son maç günü programı için Toffees ile yaptığı röportajda, hayatının bu yönünü yansıttı.

Van der Meyde, sezon içinde parti yapıp içki içmesi hakkında sorulan soruya, "Tabii ki hoşuma gitti. Ünlü bir futbolcu olduğun için kadınlardan çok ilgi görüyorsun.

"Fotoğraf veya imza istendiğinde, 'Bu garip dostum, ben sadece bir futbolcuyum, başkan değil' diye düşündüm. Sonra 'Vay canına, bu harika' diye düşünmeye başladım.

Eşiyle olan anısı

Kadınların ilgisiyle ilgili ilk duygularına rağmen Van der Meyde, eski eşi yüzünden Everton için oynamaya başladı. Çünkü eşi Monaco'ya katılmasını engelledi.

2013'te BBC Radio 5 Live'a verdiği demeçte, Monaco'ya imza atmak istedim" dedi. "Fakat eski eşim birçok hayvanı severdi. Bir köpeği falan severim ama onun sevdiği şeyleri sevmem. Zebralar ve buna benzer şeyler.

"Eşimi aradım ve 'Hey, sadece orada daireleri var ve dairede zebra olamaz, onları evde bırakmak zorunda kalacaksınız' dedim. Bu onun işi değildi ve istemedi. Oraya gitmek yerine yağmurlu Liverpool'a gittik."

Everton'a 8.1 milyon sterline transfer olan Van der Meyde, İngiltere'de geçirdiği sakatlıklar nedeniyle Merseyside'da dört sezonda sadece 24 maça çıktı.

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