Golleriyle bir döneme damgasını vuran Marco van Basten, Manchester United'ın başına geçen Erik Ten Hag'ın Cristiano Ronaldo'ya planlarında yer vermemesi için bir sebep bulunmadığını düşünüyor.

Norwich karşısında hat-trick yaparak yıldızlaşan Ronaldo, Arsenal maçında da mağlubiyete rağmen United adına sahanın en iyilerinden biriydi.

Ancak United'ın kötü bir sezon geçirmesi ve hedeflerin uzağında kalınması Ronaldo'nun takımdaki geleceğinin sorgulanmasına yol açıyor.

Van Basten'in Ronaldo ve Ten Hag hakkındaki görüşleri

The Rondo Show'a konuk olan Van Basten, Ten Hag'ın Ronaldo'yu takımda tutacağını düşünüyor.

"Geçen haftaki gibi oynamaya ve düzenli olarak iki-üç gollük performanslar sergilemeye devam edecekse onu takımdan göndermenin gereği yok."

"Ronaldo kendi futbolunu oynuyor, ama katkı verdiği sürece ona takımınızda bir yer ayırmalısınız. Ten Hag, fiziksel açıdan 18 yaşındaki bir futbolcudan alabileceği şeyleri Ronaldo'dan isteyemeyeceğini göz önünde tutmalı."

"Elbette Ronaldo da sıkı çalışmak zorunda, ama bunu yapacağına eminim çünkü Ten Hag'ın istediği gibi oynamasını sağlayacağını düşünüyorum."

Ten Hag'a medya uyarısı

United'ın inişli çıkışlı dönemlerinde medya baskının çok yüksek noktalara çıktığını belirten Van Basten, Ten Hag'ın tamamen görevine konsantre olması gerektiğini vurguluyor.

"Erik'e ufak bir tavsiyem var; orada çalışmaya başladığında medyada kulak asma."

"Antrenman sahasında neler yapacağına ve takımdaki işlerine odaklanması gerek. Bunu yaparsa United'da her şeyi değiştirebileceğine eminim."