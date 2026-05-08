"Hollandalı başarılı teknik direktör Marink Reedijk, SK Beveren'den ayrılıyor: birçok kulüp ilgileniyor"

Het Laatste Nieuws'in haberine göre, SK Beveren ve Marink Reedijk yollarını ayırıyor. Belçika'nın ikinci liginde yenilgisiz şampiyon olan Hollandalı başarılı teknik direktör, yeni bir macera arayışına girecek.

Cuma sabahı, henüz 33 yaşındaki teknik direktör, oyuncu kadrosuna kulüpten ayrılacağını bildirdi. Söylentilere göre Reedijk, birçok kulübün ilgisini çekiyor.

2024 yazından beri Beveren'in başında olan Reedijk, bu sezon benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı. Takımı, büyük bir farkla şampiyon oldu ve tek bir maç bile kaybetmedi. Sadece dört kez berabere kaldı.

Bu nedenle, eski yardımcı antrenörün birçok kulübün radarında olması şaşırtıcı değil. Het Laatste Nieuws'e göre, bu kulüpler arasında Şampiyonlar Ligi play-off'larına katılacak bir takım da bulunuyor. Bu play-off'larda Club Brugge ve Union Sint-Gillis şampiyonluk için mücadele edecek gibi görünüyor. St. Truiden, Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkını çoktan elde ederken, Anderlecht, KV Mechelen ve KAA Gent, Conference League play-off'ları için diğer Avrupa biletini almak üzere mücadele ediyor.

Reedijk, Anderlecht'in genç takımında baş antrenör olarak göreve başlamadan önce, Vitesse ve KSV Roeselare'de yardımcı antrenörlük yapmıştı. Ayrıca, birkaç yıl boyunca Ajax ve İngiliz West Brom'un altyapı takımlarında da görev almıştı.