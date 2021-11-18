Hollandalı forvet Quincy Promes, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanacak.

Abcoude’de 2020 Temmuz’da gerçekleşen olayın ardından Promes tutuklanmıştı.

Amsterdam Savcılığı, geçen sene olaydan sonra iki gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılan 29 yaşındaki ismi duruşmaya çağırma kararı aldı.

Promes, hangi suçlamalarla karşı karşıya?

Bir aile partisinde yakınını bıçaklamakla suçlanan Promes, kasten öldürmeye teşebbüs ve ciddi saldırı suçlarından yargılanacak.

Dizinden ciddi yaralanan ancak hayatta kalan kişi, saldırıda herhangi bir provakasyon olmadığını belirtmişti.

İlerleyen süreçte neler olacak?

Olayın gerçekleştiği sırada Ajax forması giyen Promes, devre arasında Spartak Moskova’nın yolunu tutmuştu.

Promes kulüp kariyerine sorunsuz bir şekilde devam etti. Ancak Hollanda Millî Takımı teknik direktörü Louis Van Gaal, yasal süreçler tamamlanmadan oyuncuyu takıma davet etmeyeceklerini açıklamıştı.

Hollanda formasını son olarak Euro 2020’de Çekya’ya 2-0 mağlup oldukları maçta terleten Promes’e dair Van Gaal şunları söylemişti:

“Bu tarz işlere karışan oyuncuları takıma seçeceğimi sanmıyorum.”