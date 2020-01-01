Eredivisie

Hollanda'da yeni sezon seyircili oynatılacak

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ONLY GOAL NETHERLANDS - Lisandro Martinez Ajax PSV 2/2/20
Pro Shots
Bu sezonun iptal edilmesinin ardından gelecek sezonun 11 Eylül'de başlayacağı Eredivisie'de maçların seyircili olarak oynatılması bekleniyor.

Hollanda hükümeti, Eredivisie'de yeni sezonda eylül ayından itibaren stadyumlara seyirci alınılmasına izin verecek.

De Telegraaf' ta yer alan habere göre Salgın Yönetim Ekibi hükümete verdiği raporda, 1.5 metre mesafeyle taraftarların stadyumlara alınmasına izin verilebileceğine, bunun da %30 doluluk oranına tekabül edeceğini bildirdi.

Hollanda'da Eredivisie'nin 11 Eylül'de başlaması bekleniyor. Öte yandan 4 ve 7 Temmuz'da Uluslar Ligi'nde iki maça çıkacak olan Hollanda Millî Takımı'nın, ülkede seyircili maçlara ilk olarak sahne olması bekleniyor.

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