Hollanda'da yeni sezon seyircili oynatılacak

Bu sezonun iptal edilmesinin ardından gelecek sezonun 11 Eylül'de başlayacağı Eredivisie'de maçların seyircili olarak oynatılması bekleniyor.

hükümeti, Eredivisie'de yeni sezonda eylül ayından itibaren stadyumlara seyirci alınılmasına izin verecek.

De Telegraaf' ta yer alan habere göre Salgın Yönetim Ekibi hükümete verdiği raporda, 1.5 metre mesafeyle taraftarların stadyumlara alınmasına izin verilebileceğine, bunun da %30 doluluk oranına tekabül edeceğini bildirdi.

Hollanda'da Eredivisie'nin 11 Eylül'de başlaması bekleniyor. Öte yandan 4 ve 7 Temmuz'da Uluslar Ligi'nde iki maça çıkacak olan Hollanda Millî Takımı'nın, ülkede seyircili maçlara ilk olarak sahne olması bekleniyor.

Daha fazla takım

Fakat elbette yeni bir salgın dalgası gelirse tüm planlar iptal olabilir.