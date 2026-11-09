Hollanda-Yunanistan maçı: Maç bilgileri

UEFA Nations League A - Hafta 5 13 Kas 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

2. Grup'taki zirve mücadelesi çekişmeli rekabeti yeniden alevlendiriyor

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Hollanda, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'un zirvesi açısından büyük önem taşıyan maçta Yunanistan'ı Amsterdam'daki Johan Cruijff ArenA'da ağırlıyor.

Xavi Hernandez'in takımı, Yunanistan'la aynı puanda olmasına rağmen sekiz puanla grubun lideri. Burada alacağı galibiyet, son maça çeyrek final biletini garantilemek için güçlü bir konumda girmesini sağlayacak.

Hollanda'da en dikkat çekici gelişme Frenkie de Jong'un dönüşü. Uzun süren sakatlığını atlatan Barcelona orta saha oyuncusu, Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez kadroya çağrıldı. Onun varlığı, Xavi'ye orta sahada önemli bir yaratıcılık seçeneği sunuyor.

Xavi, Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato ve Nathan Ake'nin forma giyemeyecek olması nedeniyle çok sayıda eksikle mücadele ediyor. Genç yetenekler Ruben van Bommel, Mexx Meerdink ve Gjivai Zechiel kadrodaki yerlerini koruyor; takıma katkı vermeleri bekleniyor.

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Yunanistan maça iyi bir form durumuyla geliyor ve bu gruba yabancı değil. Ivan Jovanovic'in takımı son maçında Almanya ile golsüz berabere kaldı, eylülde de Hollanda'yı yendi. Dolayısıyla Amsterdam'a yalnızca savunma yapmak için gelmeyecek.

Gruptaki ilk iki takım çeyrek finale yükselecek. Bu da iki takıma net bir motivasyon sağlıyor. Hollanda ev sahibi avantajına sahip, ancak Yunanistan grubun en güçlü takımlarından puan alabileceğini şimdiden gösterdi.

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