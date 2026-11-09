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UEFA Nations League A
team-logoHollanda
Johan Cruijff ArenA
team-logoYunanistan
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Hollanda-Yunanistan UEFA Uluslar Ligi maç önü: Hollanda, yenilgisiz Yunanistan'ı ağırlıyor

Hollanda - Yunanistan
UEFA Nations League A
Hollanda
Yunanistan

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'taki kıyasıya mücadelede puanları eşit olan Hollanda, ekim ayında Selanik'te 2-2 biten çalkantılı karşılaşmanın ardından hesaplaşmak için dirençli Yunanistan'ı cuma günü Johan Cruijff Arena'da ağırlayacak.

Hollanda-Yunanistan maçı: Maç bilgileri

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UEFA Nations League A - Hafta 5
Johan Cruijff ArenA

2. Grup'taki zirve mücadelesi çekişmeli rekabeti yeniden alevlendiriyor

FBL-EUR-NATIONS-NED-SRBGetty Images

Hollanda, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'un zirvesi açısından büyük önem taşıyan maçta Yunanistan'ı Amsterdam'daki Johan Cruijff ArenA'da ağırlıyor.

Xavi Hernandez'in takımı, Yunanistan'la aynı puanda olmasına rağmen sekiz puanla grubun lideri. Burada alacağı galibiyet, son maça çeyrek final biletini garantilemek için güçlü bir konumda girmesini sağlayacak.

Hollanda'da en dikkat çekici gelişme Frenkie de Jong'un dönüşü. Uzun süren sakatlığını atlatan Barcelona orta saha oyuncusu, Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez kadroya çağrıldı. Onun varlığı, Xavi'ye orta sahada önemli bir yaratıcılık seçeneği sunuyor.

Xavi, Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato ve Nathan Ake'nin forma giyemeyecek olması nedeniyle çok sayıda eksikle mücadele ediyor. Genç yetenekler Ruben van Bommel, Mexx Meerdink ve Gjivai Zechiel kadrodaki yerlerini koruyor; takıma katkı vermeleri bekleniyor.

Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images

Yunanistan maça iyi bir form durumuyla geliyor ve bu gruba yabancı değil. Ivan Jovanovic'in takımı son maçında Almanya ile golsüz berabere kaldı, eylülde de Hollanda'yı yendi. Dolayısıyla Amsterdam'a yalnızca savunma yapmak için gelmeyecek.

Gruptaki ilk iki takım çeyrek finale yükselecek. Bu da iki takıma net bir motivasyon sağlıyor. Hollanda ev sahibi avantajına sahip, ancak Yunanistan grubun en güçlü takımlarından puan alabileceğini şimdiden gösterdi.

Takımlardan haberler ve kadrolar

Hollanda vs Yunanistan Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • X. Hernandez

Form durumu

NED

NED - Form

MAR
K1-1
GER
B1-1
SER
K1-2
GRE
B2-2
SER
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
5/5
GRE

GRE - Form

ITA
K0-1
SER
K1-2
GER
K0-1
NED
B2-2
GER
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

HollandaÇizimYunanistan
3
1
1
UEFA Nations League A
Yunanistan badge
Yunanistan
GRE
2
Hollanda badge
Hollanda
NED
2
MS
European Championship Qualification
Yunanistan badge
Yunanistan
GRE
0
Hollanda badge
Hollanda
NED
1
MS
European Championship Qualification
Hollanda badge
Hollanda
NED
3
Yunanistan badge
Yunanistan
GRE
0
MS
Hazırlık Maçları
Hollanda badge
Hollanda
NED
1
Yunanistan badge
Yunanistan
GRE
2
MS
Hazırlık Maçları
Hollanda badge
Hollanda
NED
4
Yunanistan badge
Yunanistan
GRE
0
MS
11Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı2/5

Puan durumu

Grp. 2

#PKBKFA+/-PuanForm
1
HollandaHollandaNED
422075+28
K
B
K
B
2
YunanistanYunanistanGRE
422053+28
B
B
K
K
3
AlmanyaAlmanyaGER
412132+15
B
K
K
B
4
SırbistanSırbistanSER
400438-50
K
K
K
K
Championship Playoff
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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