Joey Veerman, Hollanda’nın üstün performansının ardından Frenkie de Jong ile aynı orta sahada başarılı olamayacağını öne süren eleştirmenlere yanıt verdi. Borussia Dortmundlu oyuncu, Hollanda’nın Uluslar Ligi’nde Yunanistan’ı 7-0 mağlup ettiği üstün performansta Barcelonalı oyun kurucu de Jong ile birlikte öne çıktı.

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Orta saha ikilisi şüphe duyanları susturdu

Hollanda, çarşamba gecesi Uluslar Ligi'ndeki tek taraflı mücadelede Yunanistan'ı dağıtarak acımasız bir performans sergiledi. Ev sahibi ekibin olumlu yaptığı her şeyin merkezinde Veerman vardı. Oyunun temposunu belirledi ve Yunanistan savunmasının arasından kolaylıkla paslar geçirdi. Bu performans, onun ve De Jong'un Xavi'nin ilk 11'inde birlikte oynayıp oynayamayacağını sorgulayanlara kesin bir yanıt oldu.

Son düdüğün ardından konuşan Dortmundlu orta saha oyuncusu, Barcelona oyuncusuyla birlikte oynayıp oynayamayacağına ilişkin uzun süredir devam eden tartışmaya gülüp geçti. İki yaratıcı oyuncu şimdiye kadar ilk 11'de birlikte sahaya nadiren çıkmıştı ancak Amsterdam'daki uyumları, endişelerin büyük ölçüde yersiz olduğunu gösterdi. Veerman, ESPN Netherlands'a şunları söyledi: “Evet, hiç denemezseniz bunu bilemezsiniz. Bugün ilk kez oldu. O 29 yaşında, ben de neredeyse 28 yaşındayım. Biraz zaman aldı ama kesinlikle iyi oldu. Herkesin bu konuda hep bir fikri var ama bunun neden mümkün olmayacağını gerçekten bilmiyorum. O da bu pasları verebiliyor ve ikimiz de topla rahatız. Dolayısıyla elbette birlikte oynayabilirsiniz. Bu tartışmayı hep tuhaf buldum.”

Amsterdam'da görkemli performans

Hollanda, ilk düdükten itibaren fırsatları değerlendirmede son derece etkiliydi ve Yunanistan'ın karşı koyamadığı akıcı bir hücum oyunu sergiledi. Veerman'ın oyun görüşü, Yunanistan savunma hattının arkasındaki boşluklardan sık sık yararlanan Hollandalı hücumculara alan açılmasında belirleyici oldu. Skor, konuk ekibin 90 dakika boyunca zorlanmasına yol açan iki takım arasındaki büyük kalite farkını yansıtıyordu.

Galibiyeti değerlendiren Veerman, takımın ilk yarıda çok yüksek bir performans seviyesine ulaştığını kabul etti. “Görkemli bir performans mı? İlk yarıda çok iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. O yüzden evet, öyle diyebilirsiniz. Son savunma hattının arkasına koşu yapan çok sayıda oyuncumuz vardı. O pası verebilen ve veren oyuncularımız da vardı. Bu çok önemli. Birkaç harika gol attığımızı düşünüyorum. Sahadayken eğleniyoruz. Bu da çok önemli.”

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Rakibe saygı

Farklı skora rağmen Veerman, daha önce Avrupa'nın seçkin takımlarına sorun çıkaran Yunanistan'ın kalitesini küçümsememeye özen gösterdi. Hollanda'nın önceki hatalarından ders aldığını ve bu kez karşılaşmaya tamamen hazır olduğunu belirtti. Odak noktası, Uluslar Ligi mücadelesindeki rakiplerinin zayıf olduğu düşüncesinden ziyade kendi oyun planlarını uygulamalarıydı.

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Orta saha oyuncusu, “Hayır, rakipten kaynaklanmıyordu” diye ısrar etti. “Yunanistan ile son karşılaşmamızda bizi sahadan sildiler. Almanya'yı da yendiler ve Almanya ile berabere kaldılar. İyi işler yaptılar ama bugün daha iyi takım bizdik.”

Telafi ve Berlin yolu

Şimdi gözler, pazartesi günü Almanya ile oynanacak büyük mücadeleye çevrildi. Veerman için Berlin yolculuğunun kişisel bir önemi var. EURO 2024'te aynı şehirde Avusturya'ya karşı oynanan maçta erken oyundan alınmış ve zor bir deneyim yaşamıştı. Ancak oyun kurucu, bu anıların şu anki düşüncelerini ya da yaklaşan kritik maçtan beklentilerini etkilemediği konusunda kararlı.

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“Pazartesi günü aynısını tekrar yapacak mıyız? Umarım. Evet, kişisel olarak da güzel olur. O zaman bazı takım arkadaşlarımla yeniden karşılaşacağım. Böyle rakiplere karşı kendimizi sınamak istiyoruz. Evet, maç Berlin'de. Güzel bir stat. O anılar yeniden aklıma gelir mi? Hayır, kesinlikle gelmez. O Avrupa Şampiyonası'nı geride bırakabildim. Bugün de bunu görebildiniz.”