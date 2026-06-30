Fas Milli Takımı’nın kalecisi Yassine Bounou, 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerinde özel bir karşılaşmaya çıkacak.

Fas Milli Takımı, şu anda ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın çeyrek finalleri kapsamında önümüzdeki Cumartesi günü ABD'nin Houston kentinde Kanada Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Faslı "le360" sitesi şöyle yazdı: "Maç, 1990'ların başında Fas'a yerleşmeden önce Kanada'nın Montreal kentinde doğan Faslı milli kaleci Yassine Bounou için özel bir anlam taşıyacak."

Bono, 2022 Katar Dünya Kupası grup aşamasında Atlas Aslanları ile Kanada'yı mağlup ettikten sonra, ikinci kez doğduğu ülkeyle karşı karşıya gelecek.

Bono, bugün Hollanda karşısında sergilediği muhteşem performans, özellikle de penaltı atışlarındaki başarısıyla, teknik direktör Muhammed Vehbi'nin takımının son 16 turuna yükselmesine katkıda bulundu.

Fas Milli Takımı, bu sabah Salı günü Meksika’nın Monterrey Stadyumu’nda düzenlenen turnuvanın 32’li turunda, normal süre ve uzatmalarda 1-1 berabere kaldığı Hollanda’yı penaltı atışlarında 3-2 yenerek 2026 Dünya Kupası’nda son 16’ya yükseldi.