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Sam Vreeswijk
Çeviri:

"Hollanda ya da Fas için oynayabilirim. O seçim anı geldiğinde ne yapacağıma bakarım."

PSV Eindhoven
Hollanda
Fas
A. Bouhamdi

Amir Bouhamdi bu sezon PSV’de çıkışını yaptı ve bu da doğrudan geleceğine dair soruları beraberinde getiriyor. Çünkü 18 yaşındaki sol kanat, milli maçlarını hangi ülke için oynamak istiyor: Hollanda mı, Fas mı?

Bouhamdi, Sittard’da doğdu ve dolayısıyla Hollanda’da büyüdü. Ancak anne babasının vatandaşlığı nedeniyle Fas’ı da tercih edebilir.

Bu konuda De PSV Supporter dergisine konuşan Bouhamdi, “Artık kendimi Eindhovenlı hissediyorum ama Fas kökenim kimliğimin önemli bir parçası” dedi.

“Hollanda 18 Yaş Altı Takımı’nda oynadım ve bir kez de Fas 20 Yaş Altı Takımı’na çağrıldım. Ancak o dönemde bir sakatlık nedeniyle ne yazık ki gidemedim.”

“Dolayısıyla hâlâ iki ülke adına da oynayabilirim. O seçim bir noktada gündeme gelirse ne yapacağıma bakarım. Bu kararı şu anda vermek zorunda değilim. Odak noktam PSV ve buradaki gelişimim.”

Bouhamdi, altyapıda Roda JC ve PSV formaları giydi. Ağustos başında Eindhoven ekibinin A takımındaki ilk maçına, Johan Cruijff Schaal’da AZ’ye 0-4 kaybedilen karşılaşmada çıktı.

Bouhamdi’nin PSV A Takımı’ndaki toplam maç sayısı şu anda altıya ulaştı. Bu karşılaşmalarda iki asist yaptı. Genç yetenek, Jong PSV formasıyla ise şimdiye kadar on üç maça çıktı: bir gol, üç asist.

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