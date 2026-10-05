Hollanda, Van der Vaart ve De Ligt’in ardından yeniden Golden Boy kazananı çıkarma şansı yakaladı

Jorrel Hato, Golden Boy Ödülü’nün 25 kişilik kısa listesinde yer aldı. Tuttosport, bunu pazartesi günü duyurdu. Daha önce iki Hollandalı bu prestijli ödülü kazanmıştı: 2003’te Rafael van der Vaart ve 2018’de Matthijs de Ligt.

Hato (20), bu sezon Chelsea’de çoğunlukla ilk 11’de yer alıyor. Genellikle sol bek olarak, ancak bazen de sol kanatta bir kanat oyuncusu olarak görev yapıyor. Hollanda Milli Takımı’nda ise yedek oyuncu konumunda. Xavi, bu milli maç döneminde ona yalnızca Sırbistan karşısında yarım saat süre verdi.

Bu nedenle Hato’nun Golden Boy Ödülü için favoriler arasında olup olmadığı soru işareti. Lennart Karl (Bayern Münih), Pau Cubarsí (Barcelona) ve Warren Zaïre-Emery’nin (Paris Saint-Germain), büyük olasılıkla kasım ayında verilecek ödülü kazanma şansı çok daha yüksek görünüyor.

Önceki kazananlar bu kez prestijli ödül için yarışmıyor. Bu nedenle Hato, geçen yıl 21 yaş altının en iyi oyuncusu seçilen Lamine Yamal ve Desiré Doué gibi isimlerle rekabet etmeyecek.

Tuttosport, Hollanda temsilcisi olarak De Telegraaf’tan bir muhabirin yer aldığı 11 gazeteciden oluşan bir jüri kurdu. Hollanda’dan verilecek oyun kime gideceği ise henüz bilinmiyor.