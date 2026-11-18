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Hollanda U21, salı günü güç bela gelecek yaz Sırbistan ve Arnavutluk'ta düzenlenecek U21 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. UEFA, 26 Kasım Perşembe günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Sava Congress Center'da yapılacak kura çekimi için kesinleşen torbaları çarşamba günü açıkladı.

Hollanda U21, 21 yaş altı millî takımlar katsayısına göre 2. torbada yer aldı. Teknik direktör Michael Reiziger'in ekibi, Fransa, İtalya ve Hırvatistan'ın 21 yaş altı takımlarıyla aynı torbada bulunuyor. Dolayısıyla bu ülkelerle turnuvanın grup aşamasında kesinlikle karşılaşmayacak.

Beklendiği gibi, kâğıt üzerinde en güçlü ülkeler 1. torbada: Almanya, İngiltere, İspanya ve Portekiz. 3. torbada Finlandiya, Yunanistan, Norveç ve Polonya; 4. torbada ise Arnavutluk, Belçika, Sırbistan ve Çekya yer alıyor.

Turnuva 16 Haziran'da başlayıp 3 Temmuz'a kadar sürecek. Her grubun ilk iki sırasındaki takımlar çeyrek finale yükselecek. Avrupa şampiyonluğu onurunun yanı sıra Los Angeles'taki 2028 Olimpiyat Oyunları için üç katılım hakkı da söz konusu. Bu nedenle üçüncülük maçına çıkan takımların da uğruna oynayacağı çok şey olacak.

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Reiziger ve oyuncuları muhtemelen 3. torbadan Norveç'le eşleşmemeyi umacak. İskandinavlar, eleme grubunu Hollanda'nın oldukça önünde tamamladı. Bu yüzden Reiziger'in ekibi, Doğu Avrupa'daki turnuvaya katılmak için play-off oynamak zorunda kaldı. İngiltere, 2025 ve 2023'teki son iki Avrupa Şampiyonası'nı kazandı

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1. torba: Almanya, İngiltere, İspanya, Portekiz

2. torba: Fransa, İtalya, Hırvatistan, Hollanda

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3. torba: Finlandiya, Yunanistan, Norveç, Polonya

4. torba: Arnavutluk, Belçika, Sırbistan, Çekya