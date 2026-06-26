Hans Kraay junior, Perşembe gecesi Hollanda milli takımının sergilediği oyun hakkında ılımlı bir şekilde olumlu görüş bildirdi. Oranje, Tunus karşısında çok hızlı bir şekilde 2-0 öne geçtikten sonra hiçbir zorluk yaşamadı ve sonunda 3-1’lik galibiyetle grup birincisi oldu.

Nispeten kolay elde edilen bu galibiyetle Oranje, kendi grubunda Brezilya’nın ardından ikinci sırada yer alan Fas ile oynayacağı eleme maçı için hazırlık yapabilir. Bu karşılaşmanın galibi, çeyrek finale çıkma mücadelesi için sekizinci turda Kanada veya Güney Afrika ile karşılaşacak.

Maçın ardından ESPN’in “WK Praat” programında Hollanda milli takımının galibiyeti hakkında kapsamlı bir tartışma yaşandı. Kraay junior, bunu “birkaç iyi oyuncuyla elde edilen normal bir galibiyet” olarak nitelendirdi. Analist, bu bağlamda Denzel Dumfries ve Brian Brobbey’i örnek olarak gösterdi.

“Japonya maçından sonra sert ortalarıyla tamamen kendi ritmini buldu,” diyerek Kraay junior, (yakında) Real Madrid’e transfer olacak sağ bek hakkında konuşmaya başlıyor. Dumfries’in böyle bir ortası sayesinde Oranje, maçın henüz 2,5. dakikasında öne geçti. Ellyes Skhiri, Brobbey topu ağlara göndermeden hemen önce Dumfries’in keskin ortasını kendi kalesine yönlendirdi.

“Brobbey de iyi bir izlenim bırakıyor,” diye devam ediyor Kraay junior. “Hollanda milli takımına yardımcı oluyor, özellikle de bu kadar defansif oynayan takımlara karşı. Ona pas atabilmek gerçekten güzel. Ve oyununda çok daha fazla derinlik kazandığı gerçeğinden neredeyse hiç kimsenin bahsetmediğini duyuyorum.”

Perez, Hollanda milli takımının galibiyetine ilişkin bir uyarıda bulunmak istiyor: Tunus, pek iyi bir ölçüt değil, diyor. “Bugünkü gibi bir maç, sonuçta profesyonellerin amatörlere karşı oynadığı bir maç,” diyor Danimarkalı analist.

Puan alamadan ve şerefsizce evlerine dönen Kuzey Afrikalılar, onda pek de iyi bir izlenim bırakmadı. “Bir hazırlık maçı, sanki bir Eredivisie kulübü VV Spanbroek’e karşı oynuyormuş gibi. O kalecinin tepkileri ve oyuncuların hareketleri… bunlar tam anlamıyla amatörler. İzlemeye değmez.”