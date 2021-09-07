Hollanda - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında bugün Hollanda'ya konuk olacak.
Johan Cruyff Arena'da saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek.
Grupta 11 puanla lider durumda bulunan Türkiye, zorlu deplasmandan puanla ayrılması halinde 2022 Dünya Kupası yolunda büyük bir avantaj elde edecek.
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Kritik karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayımlanacak.
Türkiye'nin muhtemel ilk 11'i
A Milli Takım'ın Cebelitarık karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:
Uğurcan, Kaan, Merih, Çağlar, Mert, Okay, Orkun, Cengiz, Hakan, Kenan, Burak.
|Saat
|21.45
|Stat
|Johan Cruyff Arena
|Hakem
|Daniele Orsato
|Yayım
|TRT 1