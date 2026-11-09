Hollanda Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Frenkie de Jong’un Hansi Flick yönetimindeki son taktiksel değişimine ilişkin hem olumlu hem de olumsuz görüşler dile getirdi. Eski Barcelona teknik direktörü, De Jong’u dünya çapında bir yetenek olarak nitelendirmekte tereddüt etmezken, Flick’in 29 yaşındaki oyuncuyu savunma rolünde görevlendirme kararını anlamakta zorlandığını kabul etti.

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Xavi, Flick’in taktiksel yeniliğini sorguladı

De Jong’un taktiksel çok yönlülüğü, Barcelona’nın Atletico Madrid’i Metropolitano’da zorlu bir mücadele sonunda 2-1 mağlup etmesinin ardından yeniden önemli bir tartışma konusu oldu. Flick, karşılaşmanın ikinci yarısında Hollandalı millî oyuncuyu sağ beke çekerek izleyenleri şaşırttı. Bu hamle, Barcelona’nın maçın gidişatına uyum sağlarken kontrolü elinde tutmasına olanak tanıdı. Deneme, alınan sonuç açısından başarılı olsa da Xavi’nin dikkatini çekti. De Jong, İspanya’nın başkentindeki etkili performansının ardından bu pazartesi Hollanda’nın millî takım kampına özgüveni yüksek bir şekilde katıldı.

De Jong’u artık millî takım düzeyinde çalıştıran Xavi, yakın tarihli bir basın toplantısında oyuncunun çok yönlülüğü hakkında açıkça konuştu. De Jong’un farklı pozisyonlara uyum sağlayabildiğini kabul etse de orta saha oyuncusunu kanatta görmeyi beklemediğini söyledi. “Dün Atletico’ya karşı De Jong bek olarak oynadı. Onun için düşündüğüm rol bu değil, gerçi ben de onu Barcelona’da stoperde oynatmıştım. Ama şundan eminim: Frenkie, her pozisyonda oynayabilen üst düzey bir oyuncu. 6 numara olarak da 8 numara olarak da oynayabilir; üst düzey bir oyuncu,” dedi Xavi, Mundo Deportivo’nun aktardığına göre.

Kadro içindeki uyum ve karşılaştırmalar

Xavi, De Jong’un millî takımdaki diğer yaratıcı oyuncularla birlikte oynama ihtimaline de değindi ve özellikle Joey Veerman ile kurabileceği ortaklığa ilişkin soruları yanıtladı. İkilinin birlikte oynayamayacağı yönündeki görüşlere karşı Barcelona’daki oyunculuk kariyerinden doğrudan bir örnek verdi. Camp Nou’daki en iyi yıllarında, bir başka futbol efsanesiyle birlikte oynayıp oynayamayacaklarına dair benzer şüpheler dile getirildiğini hatırlattı.

Teknik direktör, iki kaliteli oyun kurucunun aynı ilk 11’de başarılı olamayacağı düşüncesini reddetti. Xavi, Voetbal Primeur’un aktardığına göre, “Aynısı FC Barcelona’da benim de başıma geldi. Birçok kişi Iniesta ile benim birlikte oynayamayacağımızı söylüyordu,” dedi.

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Hak ettiği değeri görmemesi

Taktiksel tartışmanın ötesinde Xavi, De Jong’u eleştirenlere karşı da savundu. Orta saha oyuncusunun katkısının, futbolun içindeki yakın çevresinde yer almayanlar tarafından sık sık göz ardı edildiğini öne sürdü. Eski orta saha oyuncusuna göre De Jong’un gerçek değerini en iyi, her gün onunla sahayı veya yedek kulübesini paylaşanlar biliyor. Eski Ajax yıldızı hakkındaki değerlendirmelerin, oyuna gerçek etkisini her zaman yansıtmadığını belirtti.

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Hollanda’nın teknik direktörü, De Jong’un kamuoyu tarafından yeterince değer görmediğini ancak meslektaşları arasında büyük saygı duyulan bir oyuncu olduğunu savundu. Xavi, “Evet, bence değeri yeterince bilinmiyor ama teknik direktörler ve takım arkadaşları için durum böyle değil. Her gün onunla birlikte olan insanları dinlemelisiniz. Çünkü en iyi orta saha oyuncusunun kim olduğunu sorarsanız Frenkie derler,” diye konuştu.

Odak Uluslar Ligi’ne çevrildi

Millî maç arasının başlamasıyla De Jong ve takım arkadaşları, Uluslar Ligi’ndeki konumlarını sağlamlaştırmaya odaklandı. İlk dört maçından sekiz puan toplayan Hollanda, şu anda B Grubu’nun zirvesinde yer alıyor. Yunanistan ve Almanya’ya karşı oynanacak maçlar, liderliği korumak ve turnuvada ilerlemek açısından kritik önem taşıyor. Kulüp düzeyinde yakın zamanda farklı bir pozisyonda denenmiş olsa da De Jong’un bu maçlarda merkezi bir rol üstlenmesi bekleniyor.

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Hollanda, önce cuma günü grubun ilk iki sırasındaki takımların karşılaşmasında Yunanistan’ı ağırlayacak, ardından pazartesi günü Almanya deplasmanına çıkacak. Beş puanla geride bulunan Almanya karşısında Hollanda, geleneksel rakibiyle arasındaki farkı açmak için önemli bir fırsata sahip.