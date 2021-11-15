Hollanda teknik direktörü Louis van Gaal, antrenman dönüşünde bisikletten düşerek sakatlandı
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeri’nde Türkiye ile birlikte G Grubu’nda yer alan Hollanda, dokuzuncu maçında Karadağ ile berabere kalmış ve turnuvaya direkt katılım hakkı elde etme ihtimalini son maça bırakmıştı.
Bunun ardından Norveç’le oynanacak kritik maç için hazırlıklarını sürdüren Hollanda’da deneyimli teknik direktör Louis Van Gaal, antrenman dönüşü bir sakatlık geçirdi.
Neler yaşandı?
Takımının akşam antrenmanından sonra Van Gaal, her zamanki gibi kamp yaptıkları otele bisikletiyle dönmek istemişti.
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Ancak ufak bir kaza geçiren teknik adam, kalçasının üzerine düştü ve bir sakatlık geçirdi. O akşamı hastanede geçiren ve kontrollere tâbi tutulan Van Gaal’in ameliyat edilmesine gerek olmadığı açıklandı.
Van Gaal, bu sakatlığından ötürü Norveç maçının hazırlıklarını golf arabasıyla takip edebildi.
Ayrıca Hollandalı çalıştırıcı, Sky Sports’a yaptığı açıklamalarda yaşadıklarını şöyle değerlendirdi: “Fiziksel olarak iyi değilim ama beynim hâlâ çalışıyor.”
“Çok acı çekiyorum, bugün bu yüzden antrenman esnasında bir golf arabasındaydım.”
“Her şeyi yapabilecek durumdayım ve normalde yapmam gereken tüm hazırlıkları yaptım.”
Türkiye’nin de bulunduğu G Grubu’nda son durum
Son maçlar öncesinde Hollanda, G Grubu’nda birinci sırada yer alıyor. Van Gaal’in öğrencileri Katar bileti alabilmek için Norveç karşısında üç puanı hedefleyecek.
Ancak Hollanda’nın Norveç’e kaybettiği takdirde ise Türkiye, Karadağ’ı yenmeyi başarırsa, averaj durumuna da bağlı olarak, turnuvaya direkt katılım hakkı elde edecek.
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