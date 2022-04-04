Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal prostat kanseri olduğunu açıkladı

Hollanda'yı Türkiye'nin de yer aldığı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda zirveye taşıyan 70 yaşındaki dünyaca ünlü teknik direktör Louis van Gaal prostat kanseri olduğunu açıkladı.

Hollanda'da bir televizyon programına konuşan Van Gaal, kanserinin agresif bir forma sahip olduğunu ifade etti.

Ne söylendi?

Şu ana dek 25 kez radyasyon tedavisi gördüğünü belirten Van Gaal, milli takımdaki oyuncularına bu durumdan bahsetmediğini söyledi:

"Birlikte çalıştığım insanlara bunu söylememenin daha iyi olacağını düşündüm çünkü bu birçok şeyi etkileyebilir.

"Prostat kanseri vakalarının yüzde 90'ında ölmüyorsunuz. İnsanlar genelde arka planda kalan başka hastalıklardan ölür ama oldukça agresif bir kanser formum vardı.

"Yaklaşık 25 kez radyasyon tedavisi gördüm.

"Hastaneye gittiğimde arka kapıdan girmeme izin verildi ve ayrıcalıklı bir muamele gördüm. Bu durumu arkadaşlarıma ve akrabalarıma anlatmama rağmen medyada hiçbir haber çıkmaması da ne kadar harika bir çevrem olduğunu gösteriyor."

Üçüncü dönemi

Geçen yıl Frank de Boer'un yerine milli takımın başına geçen ve üçüncü kez ülkesinin milli takımını yönetme şansı elde eden Van Gaal, takımının başında çıktığı dokuz maçta altı galibiyet ve üç beraberlik elde etti.

Van Gaal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenmesini eleştirmişti.

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