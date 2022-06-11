Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal'den Hollandalı efsane Ruud Gullit'e sert mesaj: "Amsterdam'daki evinden antrenmanımı görebilmesi ilginç"
Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Louis van Gaal, Milan forması giydiği dönemde adını futbol efsaneleri arasına yazdıran Hollandalı efsane Ruud Gullit'in siyahi antrenörlerin milli takımda ayrımcılığa uğradığı yönündeki iddialarına tepki gösterdi.
Van Gaal, Gullit'in neden bahsettiğini anlamakta zorlandığını belirtirken, iddiayı saçma olarak nitelendirdi.
Ne söylendi?
"Gullit'in bir antrenörümün antrenman yaptırıp yaptırmadığını Amsterdam veya İtalya'daki evinden görebilmesine şaşırdım. Bu iddia saçmalıktan ibaret.
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"Bu haftaki İtalya maçının antrenmanlarını asistanım Edgar Davids yaptırdı. Oyuncularımı fiziksel olarak zorlamak istemedim ve Davids uzun süre Serie A'da oynamanın getirdiği tecrübeyle bu durumu benden çok daha iyi idare etti. Herkes evinden her şeyi söyleyebilir.
"Bu duruma yapacak bir şey yok"
Gullit ne söylemişti?
Efsane futbolcu Helden ile yaptığı röportajda Hollanda Milli Takımı'ndaki siyahi antrenörlerin takıma antrenman yaptıramadığını öne sürmüştü:
"Patrick Kluivert'in Hollanda milli takımında ne yapmasına izin verildi mi? Hiç zannetmiyorum. Henk Fraser antrenman yaptırabildi mi? Belki bir kez.
"Ben Dick Advocaat'ın yardımcısıyken antrenman yaptırdım mı? Hayır. Oyuncuların arasına girmem gerektiği söylendi ama antrenman yaptırmama asla izin verilmedi. Advocaat uzmanlığı sayesinde bana ihtiyacı olmadığını göstermişti ama yine de onun sayesinde Hollanda Milli Takımı'nda çalışma fırsatı buldum ve ona çok minnettarım. Yine de tekrar yapar mıyım diye sorsanız, kesinlikle yapmam.
Siyahi oyuncuların sadece asistan olduğunu gördüğüm her an çıldırıyorum"
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